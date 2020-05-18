Мусульманский праздник Ид аль-Фитр в Чечне будут отмечать четыре дня

ГРОЗНЫЙ, 18 мая. /ТАСС/. Дни с 23 по 26 мая объявлены в Чечне выходными в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр, который знаменует окончание месяца поста рамадан. Соответствующий указ главы Чечни Рамзана Кадырова опубликован на сайте главы и правительства региона.

"Объявить 23, 24, 25 и 26 мая 2020 года нерабочими (праздничными) днями на территории Чеченской Республики", - говорится в документе.

Решение принято на основании обращения Духовного управления мусульман Чечни и в соответствии с федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях".

Праздник Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-фитр) отмечается в первый день месяца, следующего за рамаданом, в течение которого мусульмане соблюдают пост от рассвета и до заката. Во время Ураза-байрама проходят коллективные праздничные намазы, среди верующих принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки и угощать соседей сладостями. В 2020 году рамадан начался 24 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.