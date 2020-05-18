В Нижнем Новгороде установят памятник Александру Невскому рядом с носящим его имя собором

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Жители Нижегородской области выбрали место для памятника Александру Невскому рядом с Александро-Невским кафедральным собором. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Памятник Александру Невскому в Нижнем Новгороде будет возведен рядом с Александро-Невским кафедральным собором, со стороны улицы Совнаркомовской. За этот вариант проголосовали 41,7% онлайн-пользователей", - отметили в пресс-службе.

Среди альтернативных мест для возведения монумента также были предложены Благовещенская площадь и площадка возле Александро-Невского кафедрального собора со стороны Оки. Голосование проходило на официальном сайте подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. Всего в опросе приняли участие более 9,8 тыс. нижегородцев.

По данным пресс-службы правительства региона, следующий этап проекта - архитектурный конкурс, в ходе которого будут предложены концепции памятника. Финальный вариант также будет определен путем голосования жителей.

С вопросом об установке памятника обратилось Министерство культуры Нижегородской области. Идея была выдвинута Нижегородской епархией РПЦ еще несколько лет назад. По замыслу авторов проекта, создание памятника князю будет приурочено сразу к двум памятным датам 2021 года - 800 лет с даты основания Нижнего Новгорода и со дня рождения князя Александра Невского (1221-1263).

Нижний Новгород, основанный в 1221 году и входивший в состав великого княжества Владимирского, стали заново отстраивать после нашествия монголо-татар во время правления князя Александра Невского. В 1263 году, возвращаясь из Золотой Орды, князь скончался в Городце, который расположен рядом с Нижним Новгородом и в настоящее время входит в состав региона.