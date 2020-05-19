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Цену на авиабилеты из Хабаровска до Николаевска-на-Амуре снизили для молодежи и инвалидов

Специальный тариф будет действовать до конца сентября
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" снизила стоимость авиабилетов для молодежи, пожилых и инвалидов на направлении из Хабаровска до Николаевска-на-Амуре на севере Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Работа по повышению транспортной доступности территорий Дальнего Востока ведется регионами в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.

"Авиакомпания "Аврора", входящая в Группу "Аэрофлот", открыла продажу билетов по специальному тарифу по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Хабаровск. Стоимость специального тарифа составляет 4 675 рублей в одну сторону", - говорится в сообщении.

Льготным авиабилетом могут воспользоваться молодые люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также инвалиды I группы, дети-инвалиды и сопровождающие их лица. Уточняется, что специальный тариф будет действовать до 30 сентября 2020 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, тариф субсидируется из регионального бюджета Хабаровского края.

Рейсы из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре выполняются ежедневно по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Стандартный билет стоит более 9 тыс. рублей в одну сторону.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аврора" присоединилась к программе льготных авиатарифов, по которой жители северных районов Хабаровского края могут осуществлять перелеты по сниженным ценам. Распоряжение о введении льготных авиатарифов в северных районах подписал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. С июля 2019 года программа работала в пилотном режиме в самом северном Охотском районе, с 10 января краевая авиакомпания "Хабаровские авиалинии" начала продажу льготных авиабилетов для жителей и других северных районов региона.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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