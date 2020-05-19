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В Магадане участнице Великой Отечественной войны вручили паспорт России

Анастасия Шафи переехала в регион с Украины

ТАСС, 19 мая. Необычное вручение паспорта состоялось в Магадане. Российское гражданство в торжественной остановке получила 90-летняя участница Великой Отечественной войны Анастасия Шафи, переехавшая на Колыму с Украины, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Полицейские Магаданской области вручили паспорт гражданина Российской Федерации 90-летней участнице Великой Отечественной войны. <...> Вручение главного документа гражданина России прошло в торжественной обстановке", - сообщили в пресс-службе.

По данным полиции, сотрудники по вопросам миграции учли возраст участницы войны и в максимально короткие сроки выдали ей гражданство.

Анастасии Шафи было почти 12 лет, когда началась война. Ее семья жила в небольшой деревне, находившейся в Курской области. Девочка помогала партизанам, скрывавшимся в лесу возле оккупированной немцами деревни, несколько раз чуть не погибла. Уже в подростковом возрасте Анастасия Шафи рыла окопы, чистила зимой от снега дороги для проходившей в сторону линии фронта боевой советской техники. В послевоенное время она уехала в Донецкую область. В России живут ее дети, внуки, правнуки и праправнуки.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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