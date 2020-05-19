Краснодарские власти оценили потери от моратория на курортный сбор в 160 млн рублей

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Потери Краснодарского края от приостановки до 2021 года взимания курортного сбора превысят 160 млн рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства курортов туризма и олимпийского наследия региона.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее обратился в законодательное собрание с инициативой о приостановке до 1 января 2021 года взимания курортного сбора в регионе с отдыхающих в связи с пандемией. Предложение должно быть рассмотрено депутатами на ближайшей сессии. Председатель законодательного собрания региона Юрий Бурлачко заявлял, что это поможет поддержать российские семьи, которые отдыхают на отечественных курортах и доход которых снизился в в последние месяцы.

"Потери от введения моратория на взимание курортного сбора составят более 160 млн рублей", - сказали в пресс-службе. По данным министерства, региональные предприятия туротрасли пользуются федеральными мерами поддержки, разработанными в связи с пандемией коронавируса. На региональном уровне разработаны дополнительные меры поддержки для пострадавших компаний, которые не могут воспользоваться федеральными.

С 28 марта курорты Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. В регионе действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов граждан направляют на 14-дневную самоизоляцию. Возобновить приостановленный из-за пандемии коронавируса прием туристов власти региона планируют с 1 июня, отдыхающих будут принимать санатории, имеющие медицинскую лицензию.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в основном туристическом регионе страны, Краснодарском крае было собрано 112,94 млн рублей курортного сбора, турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, его размер составляет 10 рублей, средства направляют на благоустройство территорий в населенных пунктах, где он взимается.