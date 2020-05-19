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На горнолыжном курорте "Архыз" откроют первую любительскую трассу для горного велосипеда

Длина трассы составит 4,5 км

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Первую любительскую трассу длиной 4,5 км для катания на горном велосипеде планируют открыть на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкессии. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Курорты Северного Кавказа".

Ранее в пресс-службе компании ТАСС сообщали, что КСК рассчитывает открыть туристический кластер - курорты "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус" - летом и уже готовится к началу сезона с упором на индивидуальный туризм.

"Летом 2020 инфраструктура велосипедных парков "Архыза" и "Ведучи" будет расширена. В частности, на "Архызе" появится первая любительская трасса - от верхней станции канатки "Млечный путь" до поселка Романтик. Длина трассы 4,5 км", - говорится в сообщении.

Кроме того, на северокавказских курортах рассматривается возможность проведения соревнований по дисциплинам маунтинбайка. "На курортах также планируется провести соревнования регионального и всероссийского масштаба в дисциплинах "кросс-кантри" и "даунхилл". Формат соревнований может быть скорректирован, исходя из эпидемиологической обстановки", - отметили в КСК.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект предусматривает строительство новых горнолыжных курортов мирового класса: Архыз (Карачаево-Черкесия), Ведучи (Чечня), Эльбрус (Кабардино-Балкария), Матлас (Дагестан), Цори и Армхи (Ингушетия), а также пляжных курортов на Каспийском побережье (Дагестан).

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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