Муфтият Дагестана передал районной больнице средства индивидуальной защиты и медикаменты

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Представители муфтията Дагестана в священный месяц Рамадан передали Ахтынской центральной районной больнице средства индивидуальной защиты и лекарства, сообщается на сайте муфтията во вторник.

"Представители муфтията республики посетили Ахтынскую центральную районную больницу. Они передали медучреждению лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты на общую сумму 300 тыс. рублей, которые, по словам врачей, были им жизненно необходимы", - говорится в сообщении.

Представители муфтията также передали медработникам продуктовые наборы от благотворительного фонда "Инсан". Главный врач больницы Митхедин Мурсалов от лица всех медработников поблагодарил за своевременно оказанную помощь.

Ранее сообщалось, что представители муфтията Дагестана в священный месяц Рамадан передали 20 т продуктов нуждающимся жителям Бабаюртовского района. А Тляратинской центральной районной больнице передали кислородный концентратор, медикаменты и денежные средства. Кроме того, муфтият предоставил здание медресе в Избербаше для размещения врачей, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

Месяц Рамадан, священный для мусульман, в 2020 году начался с заходом солнца 23 апреля, первым днем поста стало 25 апреля. Завершающий месяц Рамадан праздник Ураза-байрам в 2020 году начнется с заходом солнца 23 мая.