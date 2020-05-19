В Махачкале в рамках нацпроекта в 2020 году отремонтируют 85 улиц

МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Ремонт 85 улиц, а также установка объектов организации дорожного движения на 67 участках городских дорог запланированы в 2020 году в Махачкале в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщается на сайте администрации города.

"В столице Дагестана идет масштабная кампания по строительству и ремонту дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". <...> В Махачкале в рамках нацпроекта помимо ремонта 85 улиц будут установлены объекты организации дорожного движения на 67 участках городских дорог. Общая стоимость реализации проекта в Махачкале составит 680 млн рублей", - говорится в сообщении.

Протяженность улиц, которые намерены восстановить в этом ремонтном сезоне, составляет порядка 57 км. В Советском районе будут отремонтированы 28 автомобильных дорог, в Ленинском - 19, в Кировском - 38. На ряде улиц не только укладывают асфальт, но и расширяют проезжую часть для удобства автомобилистов.

По словам начальника махачкалинского Управления жилищно-коммунального хозяйства Шамиля Магомедова, на сегодняшний день работы в городе по проекту БКАД в самом разгаре. "Благоприятные погодные условия, а также своевременно заключенные контракты позволили подрядчикам приступить к работам без ущерба для производственного графика и срывов запланированных сроков. Где-то ремонт дорожного полотна уже завершается, а где-то еще только начинается. При этом на сданных объектах комплекс ремонтных работ выполнен в полном объеме", - сообщает администрация города со ссылкой на Магомедова.

Ранее сообщалось, что власти Дагестана в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" планируют реконструкцию и ремонт 150 объектов, что почти на 40 объектов больше по сравнению с прошлым годом.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.