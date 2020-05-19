Поселковую дорогу, ведущую к новому участку трассы "Кавказ" отремонтируют до конца лета

НАЛЬЧИК, 19 мая. /ТАСС/. Дорогу в поселке Залукокоаже, ведущую к новому участку автотрассы федерального значения Р-217 "Кавказ" в обход Пятигорска, отремонтируют до конца лета в Зольском районе Кабардино-Балкарии (КБР) по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В Зольском районе начались работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Залукокоаже - Зольское - Белокаменка. Работы проводятся по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в поселке городского типа Залукокоаже, в котором проживает более 10 тыс. человек, участок протяженностью 4,3 км проходит по улице поселка, имеющей выход на новую федеральную автомобильную дорогу "Обход Тамбукана" (участок трассы "Кавказ" в обход озера Тамбукан - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Дорожники восстановят изношенные верхние слои, восстановят примыкания и пересечения, поставят дорожные знаки, нанесут горизонтальную дорожную разметку, установят светофор. В настоящее время укладывают новый асфальт. Все работы на объекте будут завершены до 31 августа.

До 30 октября работы должны быть завершены и на автодороге Шалушка - Каменка Чегемского района КБР. Участок протяженностью 6,1 км проходит через центральную улицу сельского поселения Шалушка, где проживают более 11,1 тыс. человек, на ней сконцентрированы социально значимые объекты. Здесь также восстановят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют остановки, примыкания и площадки, обустроят автомобильную дорогу.

Ранее в министерстве сообщали, что по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в КБР ремонтные работы проведут более чем на 95 км региональных дорог, это на 46% больше, чем в 2019 году.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.