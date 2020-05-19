Проект развития системы водоснабжения обеспечит чистой водой 20 тыс. жителей Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Качественной водой будут обеспечены 20 тыс. человек, живущих в Предгорном районе Ставрополья, благодаря реализации масштабного проекта развития системы водоснабжения, сообщило во вторник управление по информполитике правительства региона.

"На Ставрополье "большая стройка" в сфере водоснабжения обеспечит чистой водой 20 тыс. человек. Работы ведутся параллельно в нескольких населенных пунктах Предгорного района", - говорится в сообщении.

По данным управления, уже завершены работы по прокладке дополнительной подающей линии трубопровода в селе Новоблагодарное, а в селе Винсады производится замена участка протяженностью 300 м ветхого водопровода.

"В результате проведенных работ открылась возможность увеличения объема подаваемой жителям чистой воды. Специалисты приступают к прокладке подводящих водоводов к хутору Хорошевский, а строительство магистрального водовода поможет решить проблему с дефицитом воды в летний период в станице Ессентукская", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что новый межпоселковый водовод проложат к селам Этока, Садовое, поселкам Песковский, Привольное, а также к хуторам Новая Пролетарка и Тамбукан. Работы будут произведены в этом году.