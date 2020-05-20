Эксперт: обсервация для вахтовиков во время путины в ДФО обойдется в 2,2 млрд рублей

ТАСС, 20 мая. Рыбопромышленные предприятия Дальнего Востока во время проведения лососевой путины 2020 года потратят около 2,2 млрд рублей на соблюдение введенных из-за пандемии коронавируса требований по обследованиям и помещению в обсервацию работников из других регионов. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Очередная "красная" путина начнется на Дальнем Востоке 1 июня. Несмотря на то, что в этом году из-за распространения коронавируса рыбопромышленные предприятия стараются активнее привлекать на путину местных жителей, на нее приедут и тысячи вахтовых рабочих - это традиционные участники промысла. Ранее в мае вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил главам субъектов макрорегиона принять меры, чтобы обеспечить безопасность вахтовой работы. Речь, в том числе, шла о людях, занятых на путине.

"По нашим оценкам, расходы предприятий на выполнение карантинных требований могут превысить 2,2 млрд рублей. Так, например, затраты только на обеспечение изоляции одного [вахтового] работника составят в среднем 80 тыс. рублей. Для максимальной оптимизации расходов рыбопромышленные предприятия стараются привлечь большее количество местных жителей, для которых обсервационные правила при перемещении внутри региона не действуют", - сказал Зверев.

По этому пути пошли лидеры добычи лосося на Дальнем Востоке - рыбопромышленные предприятия Камчатки. По словам министра рыбного хозяйства полуострова Андрея Здетоветского, количество привлекаемых на лососевую путину камчатцев в 2020 году выросло вдвое.

"Мы ожидаем на путине около 6 тыс. камчатцев, и это почти вдвое больше, чем в предыдущие годы. Связано это с некоторыми организационными трудностями рыбопромышленных компаний по привлечению рабочих из других регионов: сотрудников нужно не только протестировать на наличие коронавируса и разместить на 14-дневную обсервацию, но и потратить дополнительные средства на оплату их проезда на полуостров. Кроме того, из-за пандемии ситуация на рынке труда в крае осложнилась, и некоторые камчатцы хотят дополнительно подзаработать в летний период", - пояснил Здетоветский.

В Хабаровском крае к работе на путине привлекут студентов региональных вузов. "Планируемое количество студентов составит 95 человек. [Они будут заняты] на четырех предприятиях Охотского и Николаевского районов Хабаровского края в составе студенческих путинных отрядов <...> Для них, как и для сезонных рабочих, будет предусмотрен комплекс мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции", - уточнили в краевом управлении рыбного хозяйства и рыбоводства.

Без помощи не обойтись

Требования для прибывающих на лососевую путину не отличаются от требований для вахтовиков в других отраслях промышленности. Приезжие специалисты проходят обязательную двухнедельную обсервацию, их тестируют на коронавирус за счет предприятий. Стоимость одного обследования - около 2,3 тыс. рублей. При этом в некоторых регионах рыбопромышленники намерены обратиться к местным властям с просьбой о финансировании в связи с понесенными затратами.

Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области , депутат областной думы Максим Козлов считает, что власти должны рассмотреть возможность послаблений соблюдения обсервационных для рыболовецких компаний. "У нас люди, приезжающие на рыбопромысловую путину, должны две недели содержаться в обсерваторе за счет представителя-нанимателя - это большие затраты. Сложно сказать, какая будет путина, поэтому сложно прогнозировать выручку предприятий. Мы хотим обратиться к региональным властям с ходатайством компенсировать часть понесенных затрат на содержание этих людей, либо каким-то образом рассмотреть возможность снятия карантина для работников рыбохозяйственного комплекса. Мы подготовим такое обращение, если на него отреагируют, то будет неплохо", - заявил Козлов.

Вопрос с дополнительной поддержкой рыбопромышленного комплекса в условиях пандемии пока не решен и на Камчатке.

"Убытки, понесенные бизнесом в связи с необходимостью организации самоизоляции прибывших работников, составляют десятки миллионов рублей. Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов поставил перед нами задачу просчитать все возможные варианты компенсации издержек, и мы определяем объем средств, который понадобится на эти цели. Но нужно понимать, что из-за складывающейся неблагоприятной экономической ситуации будут сложности с определением источника финансирования этих мероприятий", - признался Здетоветский.

Рыбы будет много

Несмотря на объективные сложности, с которыми столкнулись рыболовецкие предприятия Дальнего Востока при подготовке к путине, ученые дают оптимистичные прогнозы на подход рыбы. Так, специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провели траловые съемки в Беринговом и Охотском морях и прогнозируют объем добычи тихоокеанских лососей в пределах 384 тыс. тонн. Больше всего ожидают горбуши - 222,8 тыс. тонн, кеты - 113,5 тыс. тонн, нерки - 39 тыс. тонн, кижуча - 8,4 тыс. тонн.

Как сообщил заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО Игорь Мельников, численность лососей после прохождения пика по Дальневосточному бассейну будет держаться на аналогичном уровне в течение последующих нескольких лет без резких падений. "Прогнозируемый на 2020 год объем, конечно, уступает фактическому вылову 2018 года, который стал рекордным за всю историю дальневосточного лососевого промысла [более 670 тыс. тонн], но находится на высоких позициях в ряду среднемноголетних уловов за последние несколько десятилетий", - отметил Мельников.

По оценке рыбопромышленников, распространение коронавируса не повлияет на вывоз рыбной продукции и ее окончательную стоимость. "Около 70-80% общего вылова тихоокеанских лососей поставляется на внутренний рынок России, и в этом направлении проблем с обеспечением ритмичных поставок не ожидается. Традиционно в другие регионы России продукция направляется из Владивостока железнодорожным транспортом, предпосылок к тому, что произойдет какой-то логистический сбой, мы не видим", - считает Зверев.

В 2019 году российские рыбаки добыли 498 тыс. тонн тихоокеанских лососей, 73% этого объема поставили на внутренний рынок. В 2020 году в Камчатском крае планируется добыть около 240 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в Сахалинской области - примерно 92 тыс. тонн, в Хабаровском крае - 35,9 тыс. тонн, Магаданской области - 8,7 тыс. тонн. Возможный вылов лососей на Чукотке установлен в объеме 6 тыс. тонн, в Приморском крае - 1,4 тыс. тонны.