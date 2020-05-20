Большая часть территории Эвенкии войдет в состав Арктической зоны России

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Большая часть Эвенкийского района на севере Красноярского края будет включена в Арктическую зону РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства края Анатолий Цыкалов.

Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным в мае 2014 года, в Арктическую зону РФ на территории Красноярского края включены городской округ Норильск, Таймырский муниципальный район и Туруханский район. За включение Эвенкии в состав Арктической зоны РФ выступали эксперты из Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в частности, вице-президент этой организации Артур Гаюльский.

"В стратегию развития Арктической зоны РФ входит включение десяти муниципальных образований Эвенкийского района, а это 66% территории Эвенкии. В ближайшее время будет подписан указ президента, где будет утверждена эта стратегия", - сказал Цыкалов.

Ранее вице-премьер российского правительства - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что стратегия развития Арктики будет представлена на подпись президенту России Владимиру Путину в июле.

В 1930 году был образован Эвенкийский автономный округ, в 2005 году в Красноярском крае, Таймырском и Эвенкийском округах прошел референдум об объединении трех регионов. С 1 января 2007 года Эвенкийский округ в статусе района вошел в единый Красноярский край. Общая площадь Эвенкии - 767,6 тыс. кв. км, или 32% территории Красноярского края. На территории района проживают порядка 16 тыс. человек, из них 4 тыс. - коренные малочисленные народы Севера.

О новой стратегии

В апреле 2019 года Владимир Путин сообщил о планах принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. Документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

Стратегия определяет основные направления и задачи развития Арктической зоны России, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации. Минвостокразвития разрабатывало положения стратегии совместно с арктическими регионами, представителями научного сообщества. В августе 2019 года был открыт специальный портал, с помощью которого любой гражданин России мог внести предложения для включения их в стратегию. От жителей арктических территорий поступило свыше 650 предложений, позже в каждом арктическом регионе прошло очное обсуждение документа.