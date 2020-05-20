{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Большая часть территории Эвенкии войдет в состав Арктической зоны России

По словам зампредседателя правительства Красноярского края Анатолия Цыкалова, в ближайшее время будет подписан указ президента, где будет утверждена эта стратегия

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Большая часть Эвенкийского района на севере Красноярского края будет включена в Арктическую зону РФ. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства края Анатолий Цыкалов.

Согласно указу, подписанному президентом Владимиром Путиным в мае 2014 года, в Арктическую зону РФ на территории Красноярского края включены городской округ Норильск, Таймырский муниципальный район и Туруханский район. За включение Эвенкии в состав Арктической зоны РФ выступали эксперты из Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в частности, вице-президент этой организации Артур Гаюльский.

"В стратегию развития Арктической зоны РФ входит включение десяти муниципальных образований Эвенкийского района, а это 66% территории Эвенкии. В ближайшее время будет подписан указ президента, где будет утверждена эта стратегия", - сказал Цыкалов.

Ранее вице-премьер российского правительства - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что стратегия развития Арктики будет представлена на подпись президенту России Владимиру Путину в июле.

В 1930 году был образован Эвенкийский автономный округ, в 2005 году в Красноярском крае, Таймырском и Эвенкийском округах прошел референдум об объединении трех регионов. С 1 января 2007 года Эвенкийский округ в статусе района вошел в единый Красноярский край. Общая площадь Эвенкии - 767,6 тыс. кв. км, или 32% территории Красноярского края. На территории района проживают порядка 16 тыс. человек, из них 4 тыс. - коренные малочисленные народы Севера.

О новой стратегии

В апреле 2019 года Владимир Путин сообщил о планах принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года. Документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

Стратегия определяет основные направления и задачи развития Арктической зоны России, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации. Минвостокразвития разрабатывало положения стратегии совместно с арктическими регионами, представителями научного сообщества. В августе 2019 года был открыт специальный портал, с помощью которого любой гражданин России мог внести предложения для включения их в стратегию. От жителей арктических территорий поступило свыше 650 предложений, позже в каждом арктическом регионе прошло очное обсуждение документа.

Теги
РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Эксперт: обсервация для вахтовиков во время путины в ДФО обойдется в 2,2 млрд рублей
По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, затраты на обеспечение изоляции одного вахтового работника составят в среднем 80 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС