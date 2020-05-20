В Забайкалье запустят завод по производству топливных гранул

ЧИТА, 20 мая. /ТАСС/. Компания "Чикой лес" осенью запустит в Красночикойском районе Забайкальского края завод по производству топливных гранул (пеллет), которые могут заменить в регионе уголь в отопительный сезон, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

"Планируем производить биотопливо - древесные пеллеты, будем производить около 24 тонн в сутки, к отопительному сезону хотим уже начать работать", - приводятся в сообщении слова директора компании Ивана Хохрякова.

По словам вице-премьера краевого правительства Андрея Гурулева, производство и применение пеллет позволит улучшить экологическую обстановку в Забайкалье: "Сейчас идет массовое переоборудование заводов на выпуск пеллет. Такое производство уже есть в Чите, в Петровске-Забайкальском подписан контракт, будет создан такой завод, скоро все заработает в Красночикойском районе. Продавать будем не за границу или в другие регионы, а использовать это сырье здесь, оно может стать альтернативой углю".

Первый в Забайкальском крае завод по производству пеллет открыли в Чите 1 мая. Его запуском занималась компания "Группа Инновация" - первый резидент территории опережающего развития "Забайкалье". В строительство вложили больше 60 млн рублей, на предприятии создано 16 рабочих мест.

Пеллеты - биотопливо, получаемое, в том числе, из древесных опилок. Во время производства сырье поступает в дробилку, где его измельчают, полученную массу высушивают и сжимают в гранулы. Их использование особенно актуально для Читы, которую Минприроды РФ и Генпрокуратура неоднократно включали в число городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха.

По мнению экспертов, экологические проблемы Читы связаны с географическим положением города - он расположен в Читино-Ингодинской впадине между Яблоновым хребтом и хребтом Черского. В зимние месяцы там стоит безветренная погода, и дым от котельных и домов частного сектора, автомобильные выхлопы оседают на улицах города. В последние годы ситуация стала ухудшаться из-за увеличения числа машин и того, что жители частного сектора стали чаще топить свои дома углем, а не дровами.