{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Забайкалье запустят завод по производству топливных гранул

По словам вице-премьера краевого правительства Андрея Гурулева, производство и применение пеллет позволит улучшить экологическую обстановку в регионе

ЧИТА, 20 мая. /ТАСС/. Компания "Чикой лес" осенью запустит в Красночикойском районе Забайкальского края завод по производству топливных гранул (пеллет), которые могут заменить в регионе уголь в отопительный сезон, сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

"Планируем производить биотопливо - древесные пеллеты, будем производить около 24 тонн в сутки, к отопительному сезону хотим уже начать работать", - приводятся в сообщении слова директора компании Ивана Хохрякова.

По словам вице-премьера краевого правительства Андрея Гурулева, производство и применение пеллет позволит улучшить экологическую обстановку в Забайкалье: "Сейчас идет массовое переоборудование заводов на выпуск пеллет. Такое производство уже есть в Чите, в Петровске-Забайкальском подписан контракт, будет создан такой завод, скоро все заработает в Красночикойском районе. Продавать будем не за границу или в другие регионы, а использовать это сырье здесь, оно может стать альтернативой углю".

Первый в Забайкальском крае завод по производству пеллет открыли в Чите 1 мая. Его запуском занималась компания "Группа Инновация" - первый резидент территории опережающего развития "Забайкалье". В строительство вложили больше 60 млн рублей, на предприятии создано 16 рабочих мест.

Пеллеты - биотопливо, получаемое, в том числе, из древесных опилок. Во время производства сырье поступает в дробилку, где его измельчают, полученную массу высушивают и сжимают в гранулы. Их использование особенно актуально для Читы, которую Минприроды РФ и Генпрокуратура неоднократно включали в число городов России с наибольшим уровнем загрязнения воздуха.

По мнению экспертов, экологические проблемы Читы связаны с географическим положением города - он расположен в Читино-Ингодинской впадине между Яблоновым хребтом и хребтом Черского. В зимние месяцы там стоит безветренная погода, и дым от котельных и домов частного сектора, автомобильные выхлопы оседают на улицах города. В последние годы ситуация стала ухудшаться из-за увеличения числа машин и того, что жители частного сектора стали чаще топить свои дома углем, а не дровами.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Золотодобывающая компания "Сусуманзолото" подарила Магаданской области аэропорт
Новый терминал может обслуживать до 6 тыс. пассажиров в год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС