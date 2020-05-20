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Золотодобывающая компания "Сусуманзолото" подарила Магаданской области аэропорт

Новый терминал может обслуживать до 6 тыс. пассажиров в год

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Золотодобывающая компания Магаданской области "Сусуманзолото" безвозмездно передала в собственность региона аэропорт в городе Сусумане на северо-западе Колымы. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе магаданского правительства.

Открытие здания аэровокзала в Сусумане состоялось в октябре 2019 года. Строительством и финансированием занималась компания "Сусуманзолото" в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость объекта составила 82 млн рублей. По данным областных властей, общая площадь объекта - 160 кв. м, текущая балансовая стоимость - более 12 млн рублей. Новый терминал может обслуживать до 6 тыс. пассажиров в год.

"Правительство Магаданской области постановило принять предложение Сусуманского горно-обогатительного комбината "Сусуманзолото" о безвозмездной передаче в государственную собственность региона модельного строения "Аэропорт"... на основании договора дарения", - сообщили в пресс-службе. О причинах предоставления такого подарка в правительстве области и компании оперативно ТАСС рассказать не смогли.

Сусуманский аэропорт имеет значение для региона, так как рейс Магадан - Сусуман востребован среди местных жителей. На самолете путь по маршруту занимает примерно 2 часа, по дорогам - 10. Ранее аэровокзала в Сусуманском аэропорту не было, несмотря на то, что за один только 2019 год город принял 94 рейса.

Сусуман - город на берегу реки Берелёх, проживает более 4,5 тыс. человек.

ПАО "Сусуманзолото" входит в 10 крупнейших золотодобывающих предприятий России, добывает золото из россыпей.

Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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