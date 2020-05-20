В Приморье отменили особый противопожарный режим

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. /ТАСС/. Председатель правительства Приморского края Вера Щербина в среду подписала распоряжение об отмене особого противопожарного режима в 23 муниципальных образованиях Приморья.

В пресс-службе правительства края ТАСС разъяснили, что 6 апреля на территории 24 муниципальных образований был введен особый противопожарный режим, однако в Анучинском районе его сняли ранее.

"Особый противопожарный режим отменили в 23 муниципальных образованиях Приморья. Соответствующее распоряжение подписала председатель правительства края Вера Щербина в среду, 20 мая", - сообщается на сайте ведомства.

Режим снят в связи с низким классом пожарной опасности на территории Приморского края.

В 2019 году пожароопасный сезон в Приморском крае из-за аномально теплой и сухой зимы начался уже в январе. По данным ФГБУ "Авиалесоохрана", в прошлом году в крае произошло 578 лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем, составила 66,859 тыс. га.