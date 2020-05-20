Новую горнолыжную трассу откроют на Эльбрусе в 2020 году

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Новая горнолыжная трасса красного уровня сложности будет открыта в 2020 году на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Курорты Северного Кавказа".

"На "Эльбрусе" планируется в этом году открыть новую трассу красного уровня сложности. Она будет начинаться на отметке 3 846 м, ее протяженность по склону составит порядка 1 515 м", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, строительные работы, предварительно, начнутся в середине лета. Кроме того, планируется открыть на "Эльбрусе" еще одну канатную дорогу.

В настоящее время "Курорт Эльбрус" располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигнув отметки 3 847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт.

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект предусматривает строительство новых горнолыжных курортов мирового класса: Архыз (Карачаево-Черкесия), Ведучи (Чечня), Эльбрус (Кабардино-Балкария), Матлас (Дагестан), Цори и Армхи (Ингушетия), а также пляжных курортов на Каспийском побережье (Дагестан).