Сражался за правду. Как на Дону восстанавливают оригиналы произведений Шолохова

Имя нобелевского лауреата Михаила Шолохова известно во всем мире. Особую память о нем хранят на Дону, любовью к которому Шолохов поделился с каждым своим читателем. Накануне 115-летия со дня рождения одного из самых известных писателей XX века рассказываем о его феномене и о том, как сегодня ученые воссоздают подлинники его произведений — какими они были до многочисленных цензурирований и редактирований, проведенных зачастую без участия автора

Донские просторы Места в районе хутора Кружилинского Вешенской станицы, где в 1905 году родился Шолохов, необыкновенные. Течение времени тут будто замедляется, а просторы и запахи трав не дают забыть о себе — побывав на Дону хотя бы один раз, понимаешь, почему Шолохов до конца жизни не променял донские степи на предлагаемое ему подмосковное Переделкино, построив семейное гнездо именно там, где родился и где до сих пор живут его потомки.

Описание Дом, в котором родился Михаил Шолохов © Государственный музей-заповедник М.А Шолохова

"Тяготеют ли нынешние Шолоховы к Вешенской? Безусловно, да, — рассказал внук писателя Александр Шолохов. — При первой возможности стараюсь вернуться сюда в Вешенскую и сейчас в ней нахожусь. Здесь живут моя мама, тетушка — старшая дочь Михаила Александровича. Младшая дочь живет в Москве, но очень большое количество времени тоже проводит здесь, наши дети и внуки при первой возможности тоже стремятся попасть сюда". Избежал смертельной опасности В свое время считалось, что Шолохов, обласканный судьбой и властью, спокойно и благополучно прожил всю жизнь. "Это впечатление совершенно обманчивое. На самом деле это совсем не так, — говорит Александр Шолохов. — Начиная с очень тяжелого детства и юности, выпавших на время Гражданской войны, он столкнулся с очень тяжелым становлением и существованием в литературе. Он писал о таких вещах, которые нужно было отстаивать, которые с трудом воспринимались многими руководителями. Вся история его произведений — это отстаивание его права на писательскую человеческую правду".

Описание Михаил Шолохов на Лебяжьем яру в станице Вешенская, 1974 год © Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова

Искренность, наверное, главное, за что Шолохова ценят и почему его произведения так много экранизируют даже спустя 80 лет — работу над "Тихим Доном" Шолохов закончил в 1940 году. За любовь к правде Шолохов, кстати, чуть не поплатился. "В 1937 году от Дмитрия Гречухина, который позже станет руководителем ростовского управления НКВД, поступило поручение дать ход делу в отношении Шолохова. Шолохова обвиняли в организации восстания на Дону против советской власти. Гречухин действовал против Шолохова в связке с другим чекистом — Ефимом Евдокимовым. Он хотел "убрать" Шолохова, о чем сообщается в письме, которое хранится в фондах нашего музея. Дело разбирал сам Сталин, с Шолохова все обвинения были сняты. Но врагами народа были объявлены ближайшие соратники Михаила Александровича — Красюков, Луговой и Логачев, которых обвинили в совершении политических преступлений. Шолохов писал, заступался за них, ручался своим словом. Он вызволил их с Лубянки, и с них были сняты все обвинения, после чего их даже восстановили на своих местах работы. Спустя какое-то время Гречухина расстреляли — специально созданная комиссия установила превышение им своих полномочий. Евдокимова расстреляли в 1940 году", — рассказывает Лидия Слюсаренко, научный секретарь Музея-заповедника Шолохова. "Читая и перечитывая "Тихий Дон" в советское время, я никак не мог понять, как коммунисты смогли допустить его публикацию, экранизацию, дать Шолохову Сталинскую премию, — говорит организатор шермиций (казачьи состязания — прим. ТАСС) Олег Николаев. — Я чувствовал, что сквозь строки читается симпатия автора к исстрадавшимся казакам, почти поголовно взявшимся за оружие, чтобы защитить свое право на жизни и отстоять свою честь". "У меня хранится издание "Тихого Дона" 1955 года с иллюстрациями Сергея Королькова, — говорит художник, исследователь произведений Шолохова Максим Ильинов. — Я посмотрел тираж — 100 тыс. экземпляров. После всего, что произошло на Дону, после гонений, запретов, лагерей выходит огромная красивейшая книга. Это какая-то антилогика". Тихий Дон Несмотря на многочисленные доказательства, приведенные при жизни писателя и после его смерти, спекуляции о плагиате со стороны Шолохова при написании "Тихого Дона" не утихают до сих пор. Недоброжелатели упрекают Шолохова в чем угодно, но при этом полностью игнорируют простой факт: многое, о чем написал Шолохов, он видел своими глазами.

Описание Скульптурная композиция Григорий и Аксинья, станица Вешенская © Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова

"Если человек не знает ситуацию, явления, людей, профессию, очевидно, что если он и сможет что-то написать, то это будет нечто крайне поверхностное, — считает Шолохов-младший. — Это естественно в общем-то. Многие прототипы героев "Тихого Дона" вошли в роман под своими же именами и фамилиями. У нас есть очень интересное исследование, которое продолжается и сейчас, им занимаются сотрудники музея и люди, которые профессионально интересуются творчеством Шолохова". О том, что роман буквально соткан из сотен судеб реальных людей, рассказал и краевед из Шолоховского района Юрий Карташов.

"У Григория Мелехова минимум два реальных прототипа. Первый — Харлампий Васильевич Ермаков, который в те страшные дни Верхнедонского восстания командовал 1-й дивизией восставших. Шолохов с ним неоднократно встречался и записывал его воспоминания, пока его не репрессировали, — рассказал Карташов. — Еще одним прототипом Григория Мелехова является Алексей Григорьевич Дроздов, брат которого, Павел Григорьевич, был командиром одной из сотен повстанцев. Шолохов был с ним лично знаком, хорошо знал его".

В частности, казнь Петра Мелехова и убийство большевика, которого его жена посчитала виновным в смерти мужа, взяты из реальной жизни семьи Дроздовых, говорит Карташов. До сих пор верхнедонские хутора бьются за звание хутора Татарского. "По расстоянию он похож на хутор Семенов Шолоховского района, а половина героев набрана из каргинских казаков, где Шолохов начинал все это писать. Мы многих своих предков узнаем в персонажах романа," — рассказывает Карташов.

"Тихий Дон" и сегодня для донских казаков — практически летопись, с максимальной достоверностью повествующая о трагических событиях Гражданской войны на Дону. "Работа по сбору исторических данных об описываемых событиях проведена просто колоссальная. Это и документы, и архивные источники, мемуары, устные воспоминания живых участников, — говорит Олег Николаев. — Все действующие исторические лица фигурируют в произведении под своими именами. Это атаманы Войска Донского Алексей Максимович Каледин, Петр Николаевич Краснов, донской партизан Василий Михайлович Чернецов, лидер повстанцев Павел Назарьевич Кудинов и многие другие герои Дона. Все это вплетено в грандиозное полотно и запечатлено на веки для потомков". Ученые Института мировой литературы РАН имени Горького в 2018 году выпустили научное издание романа "Тихий Дон", первый экземпляр которого передали президенту России. "С шолоховской группой, которая есть в нашем отделе новейшей литературы, мы завершаем подготовку научного издания романа Шолохова "Поднятая целина", — рассказал ведущий научный сотрудник института Юрий Дворяшин. — Кроме того, мы запланировали юбилейную конференцию, правда, намереваемся провести ее не в дни юбилея, а в начале сентября". Дворяшин добавил, что планируется издать и академическое собрание сочинений Шолохова, куда войдут "Судьба человека", рассказы, публицистика, письма писателя. Они сражались за Родину Еще одним произведением Шолохова, которое он пережил и неоднократно пропустил сквозь себя и которое осталось не только на книжных страницах, но и на кинопленке, стал роман "Они сражались за Родину".

Описание Съемки фильма "Они сражались за Родину" © Анатолий Ковтун/ТАСС

В этом романе Шолохов тоже обратился к современному для него быту, воинской культуре и характеру казаков, считает руководитель Ростовского регионального отделения Поискового движения России Владимир Щербанов. "Он не пишет о том, откуда все эти люди родом, но хорошо передает, какие это люди. Мы анализировали боевой путь казаков, которые в годы Великой Отечественной войны воевали в кавалерийских частях, а также в пехоте, артиллерии, авиации, танковых войсках, — отметил Щербанов. — И где бы они ни служили, везде проявляется вот эта боевитость, задиристость, которую когда-то подметил даже Наполеон. И Шолохов это прекрасно передает в своих произведениях не только о Гражданской войне, но и в романе "Они сражались за Родину".

Описание Скульптура "Казакам Тихого Дона", хутор Кружилинский © Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова

"Это была его вторая война, можно сказать. Он писал эту историю, будучи уже зрелым человеком, когда и жизненный опыт побольше, и нервная система уже подрасшатанней, когда трудно переживать все те ужасы и все человеческие трагедии, которые происходят вокруг тебя, — делится Александр Шолохов. — В одном из интервью Михаил Александрович, говоря о работе над романом "Они сражались за Родину", это где-то в 70-х годах было, сказал, что трудно идет работа". Шолохов, который войну прошел военкором, тогда говорил, как сложно подняться над миллионами личных трагедий, чтобы начать говорить о большом полотне, об эпохальных событиях, о значении всех тех событий, которые происходили. "Один из случаев он сам описывал. Беседовал с бойцами, среди них были отец и сын, сибиряки, охотники. Это середина войны уже была. Они прошли до этого дня без царапины, будучи охотниками-промысловиками, очень успешно воевали. Эту беседу прервал начавшийся бой, прозвучал сигнал "К атаке", они пошли в эту атаку и погибли. Вот представьте, это же надо пропустить через себя. "Осмыслить" — это какое-то очень холодное слово, именно пропустить через себя, пропустить повторно для того, чтобы описать такое. Конечно, это тяжело", — вспоминает Александр Шолохов.

Описание Михаил Шолохов на командном пункте, 1941 год © Георгий Петрусов/ТАСС

Сегодня никто точно не скажет, сколько подобных случаев видел Шолохов за четыре года войны. Но, без сомнения, все это прошло через душу писателя, став основой для рассказов о простой человеческой правде. Две войны, борьба за правду и право быть писателем не прошли бесследно. "На склоне лет Михаил Александрович, например, когда какая-нибудь душевная хорошая песня или музыка начинала звучать, просил сразу выключить телевизор или радиоприемник, потому что его начинали душить слезы. Такая обнаженная нервная система", — вспоминает Александр Шолохов. Однако, говорит Александр, несмотря ни на что, дедушка сохранил невероятное жизнелюбие, жизнерадостность, любил юмор и ценил его в других.

Описание Михаил Шолохов на охоте, 1975 год © Василий Турбин/ТАСС

"Общение с ним никогда не было скучным или печальным. Он совершенно не переносил какого-то мрачного настроения или тона в семье, в окружении, всегда старался это вывести на жизнеутверждающий тон. Это не дурачок-весельчак, совсем не так. А человек, который совершенно не подвержен унынию сам и не признает его в окружающих", — отметил Шолохов-младший. Поднятая целина Еще одним эпосом, сложенным из человеческих судеб, стал роман "Поднятая целина". Нынешней весной он вновь показал свою актуальность, на этот раз благодаря телеверсии романа Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза", который вызвал немало споров.

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"Поднятая целина" в современных условиях проявляет во всей полноте свою актуальность, я бы сказал — даже злободневность, — говорит литературовед Юрий Дворяшин. — Не случайно такое событие, как коллективизация, и в кино, и в художественной литературе привлекает особенно острое внимание читателей и зрителей. По поводу "Зулейхи" сколько разного рода суждений. Между тем "Поднятая целина" Шолохова дает ответы если не на все, то на многие вопросы, которые в этой связи возникают". Эксперт считает роман своеобразной энциклопедией начального этапа коллективизации. "Там отмечены буквально все самые существенные ключевые эпизоды, которые в реальности происходили на всей территории Советского Союза. Шолохов их передал с удивительной точностью и правдивостью. Если мы хотим знать ответы на многие вопросы или по крайней мере владеть материалом для размышлений об этом событии, надо читать "Поднятую целину", — уверен Дворяшин. С 30-х годов роман неоднократно переиздавался. "Часто без участия писателя в роман вносились какие-то коррективы, что-то сокращалось, что-то добавлялось или изменялось. Наша задача — вернуть этому роману первозданную его свежесть и красоту, — отметил литературовед. — Сейчас очень важно, это поставлено одной из приоритетных задач Института мировой литературы, подготовить комментарии к произведениям Шолохова, в первую очередь к двум его романам — "Тихому Дону" и "Поднятой целине". Задача необыкновенно увлекательная, сложная, но я думаю, что решение этой задачи позволит ответить на многие вопросы, которые есть у читателей в связи с именем Шолохова".

Описание Казачье подворье, хутор Кружилинский © Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова

Есть у ученых и еще одна цель — донести до широкой читательской аудитории подлинный личностный облик Шолохова, факты и обстоятельства его жизни. "С удивлением обнаруживаю иногда людей, рассуждающих о том, кто написал "Тихий Дон". Когда спрашиваешь, читали ли они роман, оказывается, что в лучшем случае просматривали в школьные годы. Так вот надо начать с изучения творчества и его произведений, тогда все встанет на свои места", — подчеркнул литературовед. Роман под открытым небом Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова включает объекты, расположенные в трех районах Ростовской области, а также Шолохов-Центр, который находится в Ростове-на-Дону. Постоянно действуют 17 экспозиций, меняются выставки, рассказывающие о жизни и творчестве писателя.

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"За 35 лет, возраст довольно юный для хранителя вечных ценностей, мы стали одним из самых динамичных музеев не только в России, но и в мире", — рассказывает директор музея Ольга Анистратенко. Концепция у музея красивая — роман под открытым небом. То, что здесь происходит, сложно назвать делом или ремеслом, это миссия, которую с большим трепетом исполняют музейные работники в Вешенской.

Побывав в старом доме в Вешенской, узнаешь о написании первых книг Шолохова — "Тихого Дона" и "Поднятой целины". Еще одним знаковым местом является усадьба, где семья писателя жила с 1949 по 1984 год и где Шолохов завещал себя похоронить — на высоком берегу Дона.

"Мы завершили большие ремонтно-реставрационные работы в нашем главном объекте. Сейчас готовим его к открытию, возвращаются музейные предметы в исторические интерьеры. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы откроем двери возрожденной усадьбы для наших посетителей", — отметила Анистратенко.

Празднование 115-летия писателя должно было стать по-настоящему масштабным, возможно, даже превзойти 100-летие, когда в Вешенскую приезжал Владимир Путин. Но пандемия внесла коррективы. "Мы планировали и открытие усадьбы, и "Шолоховскую весну", которой в этом году исполняется 35 лет. Надеемся, что ситуация нам позволит пригласить всех в Вешенскую на празднование, возможно, "Шолоховского лета" или "Шолоховской осени". Мы не теряем надежду", — говорит Анистратенко.

Описание Усадьба Михаила Шолохова в станице Вешенской © Государственный музей-заповедник М.А Шолохова