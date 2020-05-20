Еще три обеззараживающих комплекса для борьбы с коронавирусом установлены в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 20 мая. /ТАСС/. Власти Махачкалы установили еще три обеззараживающих комплекса для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Всего в городе установлено уже четыре таких комплекса, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Махачкалы.

"Еще три комплекса установлены, всего четыре. Два из них располагаются возле рынков. Эти комплексы позволяют обеззараживать со всех сторон. Его длина - 4 метра, человек проходит через него, и его опрыскивают со всех сторон", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, рассматривается возможность установки таких комплексов на двух автовокзалах и возле четырех МФЦ. "Если того потребует ситуация", - уточнили в пресс-службе.

Первый комплекс был установлен на пересечении улицы Ярагского и проспекта Рамсула Гамзатова, где ежедневно проходят тысячи людей.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 20 мая 3 643 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 90 человек за сутки), 2 266 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 36 человека с COVID-19. Обследованы более 38 тыс. человек, около 4,5 тыс. человек находятся на изоляции.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.