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Пандемия коронавируса нового типа

В Железноводске внедрят систему, с помощью которой можно распознавать лица в масках

Это позволит бороться с нарушителями масочного режима и определить средний индекс ношения масок в общественных местах

ПЯТИГОРСК, 20 мая. /ТАСС/. Железноводск станет первым городом юга России, где внедрят "масочное наблюдение", с помощью которого можно распознавать лица в масках, сообщил ТАСС в среду глава курорта Евгений Моисеев.

"Мы первые на юге России внедряем у себя "масочное наблюдение". В существующие камеры интеллектуального видеонаблюдения добавляют новый программный модуль, способный распознавать лица в масках", - сказал Моисеев.

По его словам, камера будет считывать и анализировать изображение, а затем составлять статистику. "Это позволит нам не только бороться с нарушителями масочного режима, который действует у нас в регионе с 18 мая до 1 июля 2020 года, но определить средний индекс ношения масок в общественных местах", - добавил глава города-курорта.

Он отметил, что на сегодняшний день перепрограммирование проходят 20 камер интеллектуального видеонаблюдения, которые расположены в общественных пространствах ставропольского курорта. Проект внедряется совместно с госкорпорацией "Росатом" и компанией "Ростелеком".

Платформа "Умный город", разработанная компанией Росатома "Русатом инфраструктурные решения", впервые была внедрена в Сарове Нижегородской области. Интеграционная платформа использует уже имеющуюся цифровую инфраструктуру городов, обработка и анализ получаемых данных позволяют значительно повысить эффективность управления, принимать более точные и обоснованные решения по стратегии развития города. На реализацию программы "Умный город" в Железноводске было направлено 50 млн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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