Специалисты МЧС начали дезинфекцию в Кизляре и Хасавюртовском районе

МАХАЧКАЛА, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники Донского спасательного центра прибыли в Дагестан, они уже начали мероприятия по санитарной обработке в Кизляре и Хасавюртовском районе, сообщили ТАСС в среду в оперштабе по региону.

"В Республику Дагестан прибыла группировка Донского спасательного центра с целью проведения специальной обработки на территории региона. Специалисты МЧС разделились на две группы и проводят сегодня мероприятия по дезинфекции в Хасавюртовском районе и городе Кизляре", - сказали в оперштабе.

Как отмечается, санитарная обработка проводится на объектах образования селения Эндирей, в здании администрации, в Центре традиционных культур народов России, в магазинах, на детских игровых площадках, а также на центральных улицах населенного пункта.

Кроме того, ожидается, что в течение дня в республику прибудут силы и средства Ногинского спасательного центра. Всего в работе будут задействованы 140 человек личного состава и 26 единиц техники. "Специалисты МЧС России будут проводить масштабную дезинфекцию лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры", - уточнили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров выдвинулись в Дагестан из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска с необходимым оборудованием. Всего в работе будут задействованы 140 человек и 26 единиц техники.

18 мая президент России Владимир Путин поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения и другие места, связанные с посещением людьми.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 20 мая зарегистрированы 3 643 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 90 человек за сутки), 2266 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 36 человек с COVID-19. Обследованы более 38 тыс. человек, около 4,5 тыс. человек находятся на изоляции.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.