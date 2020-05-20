Семь лабораторий будут проводить тестирование на коронавирус в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 20 мая. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус можно будет пройти в семи лабораториях в Кабардино-Балкарии (КБР), что позволит увеличить количество обследованных жителей республики. Ранее такие исследования проводились только в подведомственных Роспотребнадзору учреждениях, сообщил в среду ТАСС руководитель управления по региону Жираслан Пагов.

"Количество тестируемых в республике увеличилось, и к этой работе подключились уже шесть лабораторий, потому что двум федеральным, работающим в Центре гигиены и эпидемиологии, а также Противочумной станции такой объем работы проделать невозможно. [Тестируют] лаборатории Минздрава КБР - МКДЦ, Перинатальный центр, третья лаборатория будет работать в Центре по борьбе со СПИДом и две частных - Центральная поликлиника и фирма "СЭМ", - сказал Пагов.

Он не исключил возможность проведения в республике тестов и на антитела. "Исследований на антитела мы не делаем, это проводится только в московском регионе в пилотном режиме. В течение двух-трех недель ожидаем, что мы тоже в эту работу будем вовлечены, скорее всего так же, как и в Москве, тестирование на наличие антител будет начинаться с медицинских работников госпиталей, [где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией]", - добавил он.

За последние дни количество выявленных случаев заражения коронавирусом в КБР существенно не меняется и сохраняется в районе 70 в день, растет число выздоровевших. "Инфекция есть, и она развивается, растет количество госпитализированных, но, к счастью, у нас 57% - это бессимптомные носители, что выявляется благодаря активному тестированию и той тактике, которую выбрали медицинские работники. Они активно наблюдают за выявленными, за их семьями, и маршрутизация внебольничных пневмоний, определенная минздравом, очень удачная", - считает эксперт.

Ситуацию в регионе по распространению вируса собеседник агентства оценивает как стабильную. "Но наша главная задача не удариться в эйфорию и закрепить те моменты, которые у нас сейчас есть по показателям. Если мы сейчас дадим слабину, можем опять войти в ограничения. Однозначно, если будет рост заболеваемости, ни о каком переходе на второй этап снятия ограничений вопрос рассматриваться не будет, и, если какая-то вспышечная заболеваемость будет, ограничения вернутся", - предостерег он.

О ситуации в регионе

В Кабардино-Балкарии послабления начались с 16 мая, когда начался первый этап смягчения режима ограничений. Теперь при соблюдении всех санитарных норм по предварительной записи допускается оказание парикмахерских услуг. Смогли возобновить деятельность непродовольственные магазины площадью торгового зала до 400 кв. м. и наличием уличного входа. Работодатели должны перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы. Жителям республики (за исключением лиц старше 65 лет либо имеющих хронические заболевания) разрешаются прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе в количестве не более двух человек, либо с членами семьи, исключая посещение мест массового пребывания. В общественных местах и на транспорте обязательно ношение масок.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 20 мая зарегистрировано 1 952 случая заражения коронавирусом, в том числе 66 человек заразились за последние сутки, выздоровевших - 515 (за сутки плюс 54), умерли восемь человек. В госпиталях лечатся 433 человека, 398 - на амбулаторном лечении, дома под медицинским наблюдением остаются 2 476 человек, в регионе протестированы 30 403 человека (плюс 1 041 за сутки).