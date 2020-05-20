Мост на единственной дороге, ведущей к Эльбрусу, отремонтирован в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 20 мая. /ТАСС/. Дорожники отремонтировали мост на единственной дороге ведущей к горнолыжному курорту, расположенному у подножия Эльбруса, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Упрдор "Кавказ".

"В Кабардино-Балкарии на автодороге к Эльбрусу отремонтирован мост через Баксан. Сооружение расположено в селение Бедык Эльбрусского района на 35-м километре федеральной дороги А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус", - говорится в сообщении.

Работы были начаты в августе прошлого года, за этот период дорожники привели к нормативу четыре опоры и трехпролетное строение моста, отремонтировано покрытие на мосту и на автоподходах к нему, заменены деформационные швы, обеспечивающие несущую способность конструкции, - уточнили в Упрдор "Кавказ".

Отмечается, что в целях защиты от коррозии на металлических элементах моста обновлено лакокрасочное покрытие. Для повышения устойчивости всего сооружения конусы укреплены монолитным бетоном.

"Мостовики устроили прикромочные и телескопические лотки для отвода воды с проезжей части, переустроили два лестничных схода. Также установили новое барьерное и перильное ограждения, и нанесли термопластиковую разметку", - поясняется в сообщении.

Трасса А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус соединяет города республики и является единственной дорогой к всесезонному курорту Эльбрус. Среднесуточная интенсивность движения составляет 5 тыс. автомобилей.