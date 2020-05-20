Власти планируют восстановить авиасообщение между югом и центром Сахалина к ноябрю

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области осенью этого года намерены возобновить авиаперевозки из Южно-Сахалинска в село Зональное Тымовского района, расположенного в центральной части Сахалина, и обратно. Об этом в среду сообщил губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

На территории Сахалинской области в настоящее время полноценно функционируют шесть аэропортов: четыре на Сахалине (на юге, на севере, южнее центральной части и севернее центральной) и два на Курильских островах. В центральную часть Сахалина можно добраться только на поезде или автобусе. В селе Зональном расположен седьмой аэропорт, который уже несколько лет не принимает и не отправляет рейсы из-за отсутствия договоров с авиакомпаниями, но продолжает функционировать. На его территории все еще работают диспетчеры, инженеры и радиотехники.

"К ноябрю авиасообщение между Южно-Сахалинском и Зональным восстановят", - сообщил глава региона.

Как рассказал журналистам министр транспорта Сахалинской области Валерий Спиченко, сейчас правительство области прорабатывает программу развития местной сахалинской и курильской авиации. Региональная компания "Авиашельф" рассматривает вопрос заключения контракта на приобретение двух воздушных 19-местных судов. В ближайшее время региональные власти начнут работу по восстановлению посадочной площадки в Зональном.

В администрации Тымовского района ТАСС рассказали, что за последние пять лет в Зональном приземлялись всего несколько самолетов, но это были не суда с пассажирами, а спецборты. По мнению местных властей, авиаперелеты необходимо восстановить, так как они будут пользоваться большим спросом. "Жители всех соседних центральных районов острова, конечно, захотят летать в Южно-Сахалинск или на север, если им надо туда, и обратно домой, а не ехать целый день на автобусе или поезде", - прокомментировали в мэрии.

Село Зональное расположено в Тымовском районе в центре Сахалина. Находится на берегу реки Тымь. В нем проживает всего пара сотен человек, во всем городском округе - более 14 тыс.