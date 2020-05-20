Число прибывающих на территорию КБР за последнее время снизилось в 5-7 раз из-за пандемии

НАЛЬЧИК, 20 мая. /ТАСС/. Количество въезжающих на территорию Кабардино-Балкарии (КБР) всеми видами транспорта снизилось в 5-7 раз с начала распространения коронавируса нового типа, сообщил ТАСС в среду руководитель управления Роспотребнадзора по региону Жирослан Пагов.

В Кабардино-Балкарии, где в прошлом году побывало более 600 тыс. туристов, указом главы региона до 1 июня закрыты все туристические дестинации. Туристический бизнес отнесен к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям экономики, и решения по началу сезона не приняты. Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что российский туристический сектор начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов РФ с 1 июня, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели.

"По началу туристического сезона часть решений принималась на уровне федерального правительства, и ограничения будут снимать только они. В оперативном штабе Кабардино-Балкарии этот вопрос обсуждается, но даже при благоприятном стечении обстоятельств мы к обсуждению вернемся только в конце месяца. В целом, количество прибывающих в республику за последнее время (с начала распространения коронавирусной инфекции - прим. ТАСС) снизилось в 5-7 раз", - сказал Пагов.

В зале прилета аэропорта Нальчик сотрудники Роспотребнадзора проводят термометрию и анкетирование прилетевших пассажиров, а также вручают уведомления об изоляции по месту жительства сроком на две недели. "Если человек приехал на 3-5 дней, мы его протестируем на тот момент, есть ли у него отрицательный тест, и он уедет, претензий к нему не будет, если положительный он - отсюда уехать не сможет", - пояснил Пагов, уточнив, что на железнодорожном транспорте работает своя санитарная служба, которая следит за самочувствием пассажиров на всем пути следования.

В Кабардино-Балкарии с 16 мая начался первый этап смягчения режима ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В республике разрешили возобновить работу парикмахерским по предварительной записи при соблюдении всех санитарных норм. Возобновили деятельность непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м и наличием входа с улицы. Работодатели должны перевести максимально возможное количество сотрудников на дистанционный режим работы. Жителям республики (за исключением лиц, старше 65 лет либо имеющих хронические заболевания) разрешаются прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе в количестве не более двух человек. Введен масочный режим.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 20 мая зарегистрированы 1 952 случая заражения коронавирусом, среди них 66 заразившихся, выявленных за последние сутки. Выздоровели 515 человек (за сутки плюс 54), умерли восемь. В госпиталях лечатся 433 человека, 398 - на амбулаторном лечении, дома под медицинским наблюдением остаются 2 476 человек, в регионе протестированы 30 403 человека (плюс 1041 за сутки).