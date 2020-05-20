Пятигорский трамвайный парк получил муниципальную субсидию в 5 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 20 мая. /ТАСС/. Пятигорскому трамвайному парку, который ранее сообщал о сложностях с выплатами заработной платы, выделена муниципальная субсидия в размере 5 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Губернатор Владимир Владимиров в среду провел рабочую встречу с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым, накануне назначенным на эту должность депутатами городской Думы. В начале мая коллектив МУП "Городской электрический транспорт" опубликовал в социальных сетях обращение о том, что на предприятии была задержка заработной платы. Прокуратура региона начала проверку по данному факту.

"Отдельно обсужден вопрос работы трамвайного парка, испытывающего трудности в связи со значительным снижением пассажиропотока. Предприятию выплачена муниципальная субсидия в размере 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, предприятию будет оказываться и дальнейшая необходимая поддержка.

"Трамвай - один из символов Пятигорска. Необходимо поддержать предприятие в трудной ситуации сегодня и ставить целью его восстановление в дальнейшем", - приводятся в сообщении слова главы края.

Первый трамвай пошел в Пятигорске в 1903 году. В настоящее время предприятие насчитывает 11 структурных подразделений.