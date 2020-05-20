На выплаты соцработникам в период пандемии на Ставрополье направят 58 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Ставропольский край получил из федерального бюджета более 58 млн рублей для стимулирующих выплат социальным работникам в период пандемии. Выплаты получат сотрудники стационарных учреждений и отделений обслуживания населения, сообщили журналистам в среду в краевом управлении по информационной политике.

"Социальные работники Ставропольского края в ближайшее время начнут получать дополнительные стимулирующие выплаты за деятельность в период пандемии <…> По поручению президента РФ региону уже выделено более 58 млн рублей на ежемесячную стимулирующую выплату работникам стационарных организаций и отделений обслуживания за период с 15 апреля по 15 июля", - говорится в сообщении.

По данным управления, в регионе разрабатываются нормативно-правовые документы для предоставления выплат. "На работников стационарных учреждений и отделений социального обслуживания в период пандемии легла дополнительная нагрузка по соблюдению карантинного режима", - говорится в сообщении.

5 мая в краевом правительстве сообщили о закрытии на карантин Новоселицкого психоневрологического интерната после заражения коронавирусной инфекцией одной из сотрудниц. Впоследствии диагноз был подтвержден еще у 21 человека. По решению краевого правительства после этого случая все социальные учреждения Ставрополья с круглосуточным пребыванием граждан перешли в режим полной изоляции. В них проживают порядка 4,5 тыс. инвалидов и пожилых людей.

За сутки в Ставропольском крае выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии подтверждено 1 659 случаев. После выздоровления из больниц выписаны 598 человек, 32 человека умерли.