Медики Дагестана получат выплаты за борьбу с пандемией из регионального бюджета

МАХАЧКАЛА, 20 мая. /ТАСС/. Врачи и медицинские работники Дагестана, не вошедшие в категорию получателей федеральных стимулирующих выплат за работу с зараженными коронавирусной инфекцией, получат такие выплаты из регионального бюджета. Средства на это будут направлены в мае, сообщил в среду председатель правительства Дагестана на сессии республиканского парламента.

"Есть люди, которые не получают эти деньги, потому что не попали под эту категорию. <...> Мы пошли на то, что из нашего бюджета выделили <...> 149 млн рублей на доплаты и еще 534 млн на врачей скорой помощи, чтобы полностью, без исключения выдать эти средства. В мае эти средства мы направим", - сказал Здунов.

Он отметил, что предстоит уточнить список получателей этих средств. "Как раз этими деньгами хотели уровнять тех, кто не попал в федеральный список. Давайте вместе с вами посмотрим, чтобы те врачи амбулаторной службы, узкой специальной, чтобы они там были", - отметил глава правительства.

По его словам, в настоящее время врачи и медицинские работники республики получили федеральные стимулирующие выплаты за апрель. "Свыше 400 тыс. рублей мы направили на стимулирование труда медработников за апрель, это около 6 тыс. медработников", - уточнил Здунов.

В воскресенье, 17 мая, прокуратура Дагестана организовала проверки по сообщениям о нарушениях прав медработников в городе Буйнакске и других медицинских учреждениях республики. Ранее сотрудники станции скорой помощи Буйнакска разместили в соцсетях видеообращение, в котором сообщили о том, что большинство из них не получили полагающихся выплат за работу с заразившимися коронавирусом, а выплаченные надбавки оказались рассчитаны исходя из фактически отработанного времени.

По информации республиканского оперативного штаба, на утро среды в Дагестане зарегистрировано 3 643 случая заражения коронавирусом. Общее количество выздоровевших составило 2 266, умерли 36 человек. Обследованы 38 722 человека, на изоляции находятся 4 414 человек.