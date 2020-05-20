Иностранные студенты медвуза Дагестана присоединились к работе в обсерваторе

МАХАЧКАЛА, 20 мая. /ТАСС/. Граждане Азербайджана, которые обучаются в Дагестанском государственном медицинском университете, присоединились к работе в пункте временного размещения граждан России, прибывших из Азербайджана, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Иностранные студенты Дагестанского государственного медицинского университета - граждане Азербайджана: Ашурова Зулейха, Бабирова Гюльшан и Вазирова Арзу - присоединились к борьбе против COVID-19. С 12 мая на базе отдыха "Дельфин 2", где расположен обсерватор - пункт временного размещения граждан России, прибывших из Азербайджана, работают ординаторы и студенты ДГМУ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, медицинское наблюдение осуществляют ординаторы. А студенты выполняют все обязанности среднего медицинского персонала. В вузе уточнили, что все они прошли обучение для работы с особо опасными инфекционными болезнями.

По информации пресс-службы, на сегодняшний день в борьбе против коронавируса принимают участие 14 сотрудников ДГМУ, еще 120 сотрудников клинических кафедр оказывают постоянную консультативную помощь врачам, а также 99 ординаторов (84 - в красной зоне, 1 - в зеленой зоне, 14 волонтеров), 383 студента (в красной зоне - 292 человека, в зеленой - 91, волонтеры - 42).

Ранее сообщалось, что территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Магарамкентском районе Дагестана покинули 478 граждан России, для них был организован специальный коридор на российско-азербайджанской границе.

О вузе

Дагестанский государственный медицинский университет основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. На сегодняшний день ДГМУ - крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, достаточно крупная собственная база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 55), 76 кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами, НИИ экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, учебная операционная, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 20 мая зарегистрированы 3 643 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 90 человек за сутки), 2266 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 36 человек с COVID-19. Обследованы более 38 тыс. человек, около 4,5 тыс. человек находятся на изоляции.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.