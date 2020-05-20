ФАДН и власти арктических регионов подготовят предложения по дополнительной поддержке КМНС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) совместно с властями арктических регионов разработать меры, которые позволят улучшить доступ коренных малочисленных народов Севера к водным и охотничьим ресурсам. Об этом говорится в протоколе заседания госкомиссии по вопросам развития Арктики, подписанном Трутневым.

"Представить в правительство РФ предложения: по дополнительным мерам по обеспечению приоритетного доступа лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, проживающих в Арктической зоне РФ и ведущих традиционный образ жизни (далее - КМНС), к водным и охотничьим биоресурсам", - говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Поручение дано ФАДН России и властям регионов, территории которых входят в Арктическую зону РФ. Они также должны представить предложения, которые позволят повысить эффективность и адресность поддержки КМНС. Срок, к которому должно быть исполнено поручение, не указан.

В Арктическую зону РФ входят территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Коми, несколько районов Республики Саха (Якутия), город Норильск, два района Красноярского края и муниципальные образования Архангельской области. К российской арктической зоне относится также часть островов и архипелагов Северного Ледовитого океана.

По данным Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в России насчитывается 42 таких народа численностью более 250 тыс. человек, свыше половины из них проживают в Арктической зоне. Самый многочисленный народ - ненцы - насчитывает 44 тыс. человек, эвенки - 37 тыс., ханты - 30 тыс. К исчезающим этносам Севера, Сибири и Дальнего Востока относятся, в частности, энцы, которых насчитывается не более 200 человек, и водь - менее 100.