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Детский сад с бассейном построят в ставропольской станице в 2020 году

Он будет рассчитан на 160 мест

ПЯТИГОРСК, 20 мая. /ТАСС/. Детский сад, рассчитанный на 160 мест, начали строить в станице Ессентукской Ставропольского края по национальному проекту "Демография". Его планируют достроить до конца года, сообщила в среду пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

"В станице Ессентукской Предгорного района ведется строительство детского сада на 160 мест", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, двухэтажное здание общей площадью 2,8 тыс. кв. м предполагает размещение не только ясельных групп, подсобных помещений, кабинетов персонала, спортивных и музыкальных залов, но и бассейна.

Отмечается, что строительство дошкольного учреждения ведется в рамках национального проекта "Демография", средства выделены из федерального и краевого бюджетов. Завершить работы планируется в конце года.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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