Глава района в Дагестане передал махачкалинской поликлинике №7 машину скорой помощи

МАХАЧКАЛА, 20 мая. /ТАСС/. Глава администрации Кировского района Салих Сагидов передал машину неотложной помощи махачкалинской поликлинике №7, сообщили журналистам в администрации района.

"Сегодня, 20 апреля, глава администрации Кировского района Салих Сагидов передал машину неотложной помощи махачкалинской поликлинике №7", - говорится в сообщении.

Как отмечается, глава района надеется, что это поможет "хотя бы немного снизить нагрузку на службу скорой помощи". Главврач медучреждения Магомед Алиев поблагодарил руководство района за регулярную помощь. "Наш транспорт уже два месяца стоит в нерабочем состоянии. Эта машина, конечно, нас выручила", - сказал он.

Ранее сотрудники администрации передали поликлинике №7 защитные маски и противочумные халаты.

В Минздраве Дагестана ранее сообщали, что министерством досрочно были закуплены новые машины скорой помощи и распределены их между 14 медицинскими организациями в районах и городах республики.

О ситуации в регионе

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 20 мая зарегистрированы 3 643 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 90 человек за сутки), 2 266 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 36 человек с коронавирусом. Обследованы более 38 тыс. человек, около 4,5 тыс. человек находятся на изоляции.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.