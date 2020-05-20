Жители СКФО пожаловались на сроки строительства поликлиник и состояние домов культуры

ПЯТИГОРСК, 20 мая. /ТАСС/. Жители Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на личном приеме в формате видеоконференции рассказали полномочному представителю президента в округе Юрию Чайке о необходимости строительства поликлиник в республиках и состояние домов культуры, сообщила в среду пресс-служба аппарата полпредства.

"Жители Табасаранского района Республики Дагестан обратились с просьбой о содействии в завершении строительства поликлиники на 150 посещений в смену в селе Хучни. От их имени о судьбе недостроя, который находится в заброшенном состоянии на протяжении 13 лет, рассказал Тимур Алиев. Исса Плиев из Республики Ингушетия попросил о содействии в обеспечении инвентарем МБУ "Спортивная школа сельского поселения Плиево" Назрановского муниципального района. Сейчас школа оснащена минимальным количеством оборудования и снаряжения, что негативно влияет на спортивные показатели и достижения учеников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с вопросом о необходимости строительства нового фельдшерско-акушерского пункта в ауле Кара-Паго Абазинского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики обратилась местная жительница, социальный работник Фатима Апсова. "Сейчас учреждение расположено в приспособленном помещении 1982 года постройки и не соответствует современным требованиям. Отец пятерых детей Исмаил Куразов из Республики Северная Осетия - Алания обратился с просьбой об оказании содействия в строительстве новой школы в селе Кизляр Моздокского района. Это позволит ликвидировать двухсменный режим обучения в действующих образовательных учреждениях населенного пункта", - сообщает полпредство.

Жительница Ставропольского края Светлана Подгайная обратила внимание на состояние действующего Дома культуры в селе Солуно-Дмитриевское Андроповского района. В настоящее время учреждение состоит из двух блоков здания, технологически не связанных между собой, а зрительный зал находится в аварийном состоянии.

"Все просьбы и предложения, озвученные полномочному представителю Президента РФ в округе в ходе личного приема, были внимательно рассмотрены. По каждому приняты конкретные решения, их исполнение Юрий Чайка взял под свой личный контроль", - отмечается в пресс-релизе.