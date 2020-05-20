Волонтеры КЧР за время работы штаба раздали более 21 тыс. продуктовых наборов нуждающимся

ЧЕРКЕССК, 20 мая. /ТАСС/. Волонтеры Единого волонтерского штаба Карачаево-Черкесии за время работы штаба доставили нуждающимся более 21 тыс. продуктовых наборов. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

"Единый волонтерский штаб Карачаево-Черкесии по координации помощи пожилым и маломобильным гражданам был создан по поручению главы КЧР Рашида Темрезова. За время работы штаба волонтеры доставили более 21 тыс. продуктовых наборов нуждающимся, раздали более 27 тыс. бесплатных масок, почти 2 тыс. раз помогли пенсионерам с доставкой на дом товаров и лекарственных препаратов, проконсультировали по поводу режима самоизоляции и коронавирусной инфекции 930 человек", - говорится в сообщении пресс-службы штаба.

Отмечается, что более 200 волонтеров-медиков помогают в медицинских учреждениях региона. Всего в Единый волонтерский штаб республики входит более 700 человек, в том числе представители региональных отделений общественных движений "Волонтеры-медики" и "Волонтеры Победы", региональных отделений ОНФ и "Молодежки ОНФ", регионального отделения партии "Единая Россия", регионального отделения "Молодая гвардия", волонтеры Конституции, волонтеры учебных заведений КЧР, а также представители благотворительных организаций "Территория милосердия", "Доброгорец", "Самира", "Ковчег", "Жар-птица" и "Сердце КЧР".

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе выявлено 12 новых случаев заражения. Всего в КЧР 689 подтвержденных случаев заражения, 188 человек выздоровели, четверо умерли.