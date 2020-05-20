Активисты очистили берега Волги от мусора

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии Единой России" из субъектов России, где протекает Волга, организовали уборку берегов реки от мусора. Акция, приуроченная ко Дню Волги, проходила при соблюдении необходимых в условиях пандемии коронавируса мер предосторожности, рассказали ТАСС руководители местных отделений МГЕР.

"Активисты "Молодой гвардии Единой России" в День Волги запустили акцию "Спасай планету". В восьми регионах России, где протекает Волга, прошла уборка прибрежных территорий, порядка 150 эковолонтеров собрали 103 кг пластика, 247 кг стекла и свыше 400 пакетов с различным мусором объемом по 60 л каждый", - сообщается в среду на официальном сайте МГЕР.

В Ульяновской области акция началась 15 мая и завершилась 20 мая. Как сообщила ТАСС руководитель регионального отделения МГЕР Полина Гонашилина, такие субботники ежегодно организовываются на набережной Волги. Каждый раз активисты видят разбросанный мусор, что неудивительно, поскольку урн нет.

"Набережная - визитная карточка нашего города, такой красоты больше нигде нет. А летом это одно из самых популярных мест для молодежи. Уверена, если установить урны, мусора станет значительно меньше, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят", - сказала она.

По словам Гонашилиной, субботник прошел строго по всем санитарным требованиям и правилам в период пандемии. Все участники работали в масках и перчатках, социальная дистанция также соблюдалась.

Вклад в сохранение экологии

Активисты МГЕР провели субботники в Волгограде и области, в том числе на хуторе Бобры - излюбленном месте летнего отдыха волгоградцев. Как сообщил журналистам и. о. руководителя волгоградского регионального отделения МГЕР Владислав Ушаков, благодаря разливу Волги прошлогодний мусор выбросило на берег, от него необходимо было избавиться.

"Сам субботник в режиме самоизоляции проходил со всеми необходимыми мерами предосторожности. Между активистами строго соблюдалась социальная дистанция, им выдавали перчатки и маски. Каждый убирал свой участок территории. В неком смысле мы координировали их действия, чтобы они охватили как можно большую территорию, при этом не пересекаясь друг с другом", - сказал он.

Среди мусора, который в основном встречался активистам, были пластмассовые и стеклянные бутылки, продуктовые контейнеры и упаковка.