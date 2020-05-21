Российские ученые запатентовали метод диагностики психоэмоциональных расстройств по голосу

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) совместно с коллегами из педагогического университета и фониатрического центра запатентовали технологию, позволяющую диагностировать психоэмоциональные расстройства по голосу. Об этом сообщила ТАСС один из разработчиков проекта, сотрудница кафедры электронных приборов НГТУ Дарья Боровикова.

"В настоящее время число психоэмоциональных расстройств растет как среди детей, так и среди взрослых. И есть проблема их обнаружения на разных стадиях. Мы выдвинули гипотезу, что когда у человека присутствует какое-либо психоэмоциональное расстройство, то у него меняется речь <...> Спустя годы исследований многократных мы нашли явную зависимость и ее запатентовали", - сказала она.

По ее словам, речь человека меняется в зависимости от типа расстройства. У людей с депрессией, повышенной агрессией или другими расстройствами, разный голос. Ученые выяснили это благодаря тестам, проведенным на детях младшей школьной группы. Технические специалисты искали переменную в специально созданной математической модели, отвечающую за связь голоса с психоэмоциальнальным состоянием.

Вместе с этим специалисты определяли соответствующие отклонения у контрольных групп. Данная разработка может применяться для диагностики расстройств и контроля их лечения. Собеседница агентства отметила, что теории о связи психоэмоциональных расстройств были еще у советских ученых, но они, как правило, опирались на эмпирические наблюдения, в то время как новосибирские специалисты доказали это с помощью математической модели.

Вместе с этим учеными НГТУ готовится еще один патент по методике акустического анализа голоса для определения его функциональных расстройств. По словам собеседницы агентства, такие расстройства диагностировать сложнее, чем опухоли, однако они также представляют угрозу. Подобные расстройства, как правило, связаны с неправильным использованием голосового аппарата.