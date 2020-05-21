В поселке на Камчатке в 2022 году завершится строительство ВПП для легкомоторных самолетов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мая. /ТАСС/. Строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) в поселке Николаевка Камчатского края, которое ведет резидент ТОР "Камчатка" - авиакомпания ООО "Витязь-Аэро", завершится в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный директор компании Виктор Сиротин.

"Стоимость проекта - около 600 млн рублей, и новая взлетно-посадочная полоса будет иметь всю необходимую инфраструктуру для приема и технического обслуживания воздушных судов вместимостью до 20 человек. Это позволит развиваться самолетному туризму: у нас есть запросы от людей, которые на собственных воздушных судах путешествуют по России, но они могут далеко не везде сесть на Камчатке. Завершить строительство ВПП мы планируем к 2022 году", - сказал Сиротин.

В дальнейших планах компании строительство ангара, стоянки для самолетов и командно-диспетчерского пункта для приема-выпуска воздушных судов.

В 2016 году авиационная компания "Витязь-Аэро", выступающая инициатором проекта по развитию малой авиации в регионе, стала официальном резидентом территории опережающего развития "Камчатка". Распространение коронавируса в России и мире внесло свои коррективы в планы компании по строительству взлетно-посадочной полосы в поселке Николаевка, однако, уже выполнена треть от запланированного объема работ.

Резидент ТОР "Камчатка" уже реализовал первый этап инвестиционного проекта по развитию малой авиации в регионе. Компания расширила аэровокзальный комплекс для удобства пассажиров, построила вторую очередь топливо-заправочного комплекса. В настоящее время авиационный парк "Витязь-Аэро" насчитывает 24 вертолета.

Сейчас на Камчатке 98 проектов имеют статус резидентов ТОР, которые имеют государственные препреференции. Среди основных - снижение налога на прибыль, освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, финансирование строительства объектов инфраструктуры ТОР за счет бюджетных средств, беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление иностранных товаров внутри ТОР, сокращенное время проведения контрольных проверок и другие. Камчатка является лидером по количество резидентов ТОР, но при этом вице-премьер - полпред в ДФО Юрий Трутнев в феврале назвал работу краевых властей с инвесторами недостаточно эффективной.