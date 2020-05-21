В Бурятии потушили все лесные пожары

УЛАН-УДЭ, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники лесоохраны потушили все природные пожары в Бурятии. В регионе не зарегистрировано ни одного лесного пожара, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара на площади 115 га в Еравнинском районе. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Очаг ликвидирован. На утро 21 мая лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано", - сказали в пресс-службе.

Прогноз по пожароопасной обстановке на ближайшие дни благоприятный: в регионе установилась дождливая погода.

Сезон природных пожаров в Бурятии начался в апреле, за полтора последних месяца произошло более 220 природных пожаров на общей площади около 43 тыс. га. В прошлом году за аналогичный период времени было зарегистрировано порядка 190 лесных пожаров на площади около 52 тыс. га.

На территории региона с начала апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен, но с 16 мая местному населению разрешено осуществлять сбор дикоросов в определенных местах.

В отношении нарушителей противопожарного режима в этом году в Бурятии составлено свыше 1,1 тыс. протоколов об административном правонарушении, наложены штрафы на общую сумму около 4 млн рублей.