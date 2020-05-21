На горнолыжном курорте "Архыз" построят две новые канатные дороги

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Две новые канатные дороги планируют построить на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Курорты Северного Кавказа".

"Строим две новые канатки на "Архызе". Первая - четвертая секция канатной дороги на северном склоне. Это будет один из самых высокогорных подъемников на Кавказе, от 2 504 метров до 2 839 метров над уровнем моря, с него откроются виды на весь Кавказский хребет", - говорится в сообщении.

Еще одна канатная дорога будет построена в туристической деревне Лунная Поляна. "Новая комфортная креселка с защитными колпаками на Лунной Поляне над зеленой трассой для новичков. Она разгрузит учебную зону на поляне Романтик", - отметили в компании.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект предусматривает строительство новых горнолыжных курортов мирового класса: "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня), "Эльбрус" (Кабардино-Балкария), "Матлас" (Дагестан), "Цори" и "Армхи" (Ингушетия), а также пляжных курортов на Каспийском побережье (Дагестан).