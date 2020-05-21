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Специалисты из Ногинского спасательного центра прибыли в Дагестан для работ по дезинфекции

В республику приехали 80 человек и 14 единиц техники

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Специалисты Ногинского спасательного центра МЧС России прибыли в Дагестан для проведения санитарной обработки на территории республики, сообщается в четверг на странице администрации главы и правительства Дагестана в Instagram.

"Группировка Ногинского спасательного центра МЧС России в количестве 80 человек и 14 единиц техники прибыла в Республику Дагестан для проведения дезинфекции в населенных пунктах республики", - говорится в сообщении.

Прибывших специалистов МЧС встретил начальник главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов.

В среду сообщалось о прибытии в республику сотрудников Донского спасательного центра.

Восемнадцатого мая президент России Владимир Путин поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения и т. д.

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