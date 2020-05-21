Благотворительный фонд организовал ифтар для медперсонала больницы в Дагестанских Огнях

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Инсан" приготовил горячий плов на ифтар (ужин во время священного для мусульман месяца Рамадан) для медицинского персонала городской больницы в городе Дагестанские Огни, сообщается в четверг на сайте муфтията Дагестана.

"Муфтият Республики Дагестан продолжает оказывать поддержку медучреждениям республики. На этот раз помощь была оказана Центральной городской больнице города Дагестанские Огни. Заместитель муфтия региона Мухаммад Майранов привез необходимые медикаменты, а благотворительный фонд "Инсан" приготовил горячий плов на ифтар для медицинского персонала больницы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в акции также приняли участие активисты, которые изъявили желание оплатить часть медикаментов.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд "Инсан" в Дагестане оказал материальную помощь в размере 9 млн рублей оставшимся без доходов в связи с введением режима самоизоляции жителям Дагестана. Представители муфтията республики в священный месяц Рамадан передали Ахтынской центральной районной больнице средства индивидуальной защиты и лекарства, Тляратинской центральной районной больнице передали кислородный концентратор, медикаменты и денежные средства. Кроме того, муфтият предоставил здание медресе в Избербаше для размещения врачей, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

Месяц Рамадан, священный для мусульман, в 2020 году начался с заходом солнца 23 апреля, первым днем поста стало 25 апреля. Завершающий месяц Рамадан праздник Ураза-байрам в 2020 году начнется с заходом солнца 23 мая.