Экологическая экспедиция на остров Вилькицкого в Карском море назначена на июль

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Экспедиция с участием волонтеров на остров Вилькицкого в Арктике состоится в июле, если это позволит эпидемиологическая обстановка. Предварительно отобраны более 40 добровольцев, им предстоит сбор брошенных топливных бочек и бытового мусора, сообщает пресс-служба Русского географического общества со ссылкой на организаторов.

"В июле 2020 года, если позволит эпидемиологическая обстановка, на острове Вилькицкого в Карском море проведут генеральную уборку. Добровольцам предстоит сбор топливных бочек, деталей отработавшей техники, бытового мусора - всего того, чем на протяжении многих лет засорялись территории Крайнего Севера. По результатам тестирования в этом году предварительно отобраны 49 молодых людей", - говорится в сообщении.

Экспедицию проводит созданная в 2014 году межрегиональная общественная организация "Зеленая Арктика". Для отбора и обучения волонтеров-экологов она организовала образовательную программу, включающую в том числе лекции по основам прикладной экологии, курсы по технике безопасности и психологические тесты. Все занятия прошли в режиме видеоконференций, общее время лекций составило около 30 академических часов.

"На данный момент программу завершили 116 человек. География участников представляет восемь стран: помимо России это Армения, Белоруссия, Болгария, Израиль, Казахстан, Киргизия и Польша", - цитирует пресс-служба главу "Зеленой Арктики" Евгения Рожковского.

Организация провела уже несколько сезонов волонтерских экспедиций по очистке островов Арктической зоны от накопившегося мусора. В 2019 году на острове Вилькицкого трудились 30 волонтеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Сыктывкара, Салехарда, Тюмени, Липецка и других российских городов, а также из Молдавии, Казахстана и Израиля. Добровольцы расчистили 60 га территории острова, собрали 200 т мусора и разобрали 20 ветхих строений.

Экспедиция на остров Вилькицкого организуется на внебюджетные средства совместно с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, частью которого является эта часть суши, а также некоммерческим партнерством "Российский центр освоения Арктики".