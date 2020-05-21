Более 700 пациентов выписались с начала пандемии из больницы скорой медпомощи в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Еще 45 человек, поступивших в больницу скорой медицинской помощи в Дагестане с симптомами пневмонии, выписались после лечения, общее число выздоровевших с начала пандемии превысило 700. Об этом сообщили в четверг пресс-службе минздрава региона.

"Больница скорой помощи в числе первых медицинских учреждений, которая подготовилась к пандемии. Здесь проходят лечение пациенты с симптомами пневмонии и неподтвержденным COVID-19. Поистине самоотверженная работа врачей приносит прекрасные результаты. Из стационара клиники с выздоровлением уже удалось выписать больше 700 пациентов, за сутки - 45", - сообщили в пресс-службе.

Главный врач больницы Магомед Иманалиев подчеркивает, что для снижения нагрузки на больницу жителям республики необходимо соблюдать самоизоляцию. "Чем ниже уровень самоизоляции, тем выше нагрузка на медучреждения. Скоро один из самых любимых мусульманских праздников - Ураза-Байрам. Мы, медработники, будем праздновать его на работе, а вас мы просим отказаться от визитов к гостям и поздравлять друг друга дистанционно", - цитирует Иманалиева пресс-служба.

Как отмечается, сотрудники больниц продолжают работать и с другими пациентами. Так, например, продолжат работать отделения неврологии, нейрохирургии и рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения. Медработники проводят коронаграфию и стентирование сосудов, лечат аневризмы, спасают пациентов, у которых произошел инсульт или инфаркт.

О ситуации в регионе

По последним данным, в Дагестане по состоянию на 21 мая зарегистрированы 3746 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 103 человек за сутки), 2 489 человек выздоровели. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.