Годовщину окончания Кавказской войны отметили в онлайн-режиме из-за пандемии

НАЛЬЧИК, 21 мая. /ТАСС/. Памятные мероприятия по случаю 156-летия окончания Кавказской войны (1817-1864) провели в онлайн-режиме. Участие в конференции, онлайн-уроках и встречах приняли адыги со всех уголков мира, сообщил ТАСС в четверг президент Международной черкесской ассоциации (МЧА) Хаути Сохроков.

"Ситуация с коронавирусом вынудила нас искать пути решения, как отметить этот день и в то же время не нарушить правила карантина, чтобы не навредить людям, которые обычно отзываются на приглашение и собираются вместе. Программа дистанционных мероприятий, которые было решено провести в режиме онлайн, включает в себя целый комплекс, нас поддержали наши соплеменники, которые живут в разных странах и испытывают те же проблемы что и мы: Турция, Иордания, Сирия, Израиль, европейские государства, наши российские субъекты и большие города. В видеоконференции участвовали все страны, наш университет, город Баксан, постарались привлечь представителей общественности и молодежь", - рассказал Сохроков, отметив, что видеозапись конференции можно посмотреть на сайте МЧА.

Он также пояснил, что в дни самоизоляции оказывается помощь всем представителям диаспор "да и других народов", наиболее нуждающимся раздают продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты. "Поддержали студентов (студенты-иностранцы, обучающиеся в вузах - прим. ТАСС), которые живут в общежитиях, это представители адыгов из других стран", - уточнил он. Также состоялся дистанционный концерт старинной адыгской песни "Родина моя - песнь моя", были организованы дистанционные видеоуроки "Кавказская война в художественной литературе", книжные выставки и вечера, галерея памяти "Помнить прошлое и думать о будущем" и многое другое.

Людей попросили остаться дома

Возле мемориала "Древо жизни" в Нальчике прошла минута молчания. "Сегодня мы попросили наших людей, чтобы они не выходили и не собирались большими группами у символа жертв Кавказской войны (у мемориала "Древо жизни" - прим. ТАСС). Ограничились возложением цветов, куда пришли руководители республики и представители общественных организаций. Особое спасибо нашей молодежи, они проявили достойную выдержку и прислушались к нашим просьбам", - добавил собеседник агентства.

Мы должны понимать, что жить прошлым нельзя, помнить надо прошлое, для того, чтобы правильно думать и поступать на благо будущего, добавил он. "Я очень хочу, чтобы наше подрастающее поколение научилось правильному толерантному восприятию прошедших событий и жило в мире и согласии со всеми народами, с которыми нас объединила судьба, быть частицей великой страны, в которой мы живем, и уметь быть достойными гражданами тех стран, в которых мы сегодня оказались", - резюмировал он.

"В этот день мы склоняем головы перед памятью жертв Кавказской войны. Вспоминая ее трагические последствия, мы выражаем чувство глубокой признательности тем, кто, следуя судьбоносному выбору предков, сохранил для будущих поколений историческую родину, благодаря чему адыгский этнос добился ярких достижений в экономическом, социальном, интеллектуальном и культурном развитии и занимает сегодня достойное место в современном мире. Уверен, в единой, сплоченной семье народов нашей многонациональной России мы сумеем преодолеть любые трудности, обеспечим достойное будущее и процветание родной республики", - говорится в обращении к жителям республики главы региона Казбека Кокова.

Адыги (черкесы) - общее название народа, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии, Ставропольском крае. Общая численность адыгов в РФ, по переписи 2010 года, составила 718 тыс. 727 человек. В 1992 году 21 мая был учрежден День памяти адыгов - жертв Кавказской войны, он был объявлен в регионе нерабочим.