Специалисты МЧС начали мероприятия по дезинфекции в Дербенте

ДЕРБЕНТ, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники Ногинского спасательного центра МЧС России, прибывшие в четверг в Дагестан, начали мероприятия по санитарной обработке в Дербенте, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации города.

Восемнадцатого мая президент России Владимир Путин поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения и т.д.

"Оперативная группа из 17 человек фракционной химической и биологической защиты Ногинского спасательного центра МЧС России прибыла сегодня в Дербент с двумя единицами техники для проведения дезинфекции в общественных местах и социальных объектах города. Сегодня два специализированных автомобиля уже проехали по улицам Дербента и обеззаразили проезжую часть. Пешая группа проводит дезинфекцию внутри объектов, первым из них стал призывной пункт, затем парк Революционеров на улице Пушкина", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дезинфекция проводится 1,5% раствором гидрохлорида натрия.

По информации, опубликованной на сайте главы субъекта, группировка Ногинского спасательного центра МЧС России прибыла в республику ночью, а 19 мая в Махачкалу прибыло и подразделение Донского спасательного центра МЧС России. Дезинфицировать объекты жизнеобеспечения в Дагестане будут 140 человек и 26 единиц техники.

В Дагестане по состоянию на 21 мая зарегистрированы 3 746 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 103 человек за сутки), 2 489 человек выздоровели. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.