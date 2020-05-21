Народные дружины в канун Ураза байрама проследят за соблюдением ограничений в Кизилюрте

МАХАЧКАЛА, 21 мая. /ТАСС/. Народные дружины созданы в Кизилюрт в преддверии праздника Ураза байрам, они будут следить за недопущением массового скопления людей возле торговых точек. Об этом сообщается в четверг на сайте администрации города.

Ранее власти Кизилюрта сообщили, что ограничат въезд в город и закроют продовольственные рынки в дни празднования Ураза байрама для предотвращения распространения коронавируса. С 21 по 25 мая въехать в город смогут только работники экстренных служб. Кроме того, в городе вводятся ограничительные меры и в отношении владельцев непродовольственных торговых объектов.

"В преддверии праздника Ураза байрам с целью недопущения массового скопления людей возле продуктовых магазинов и торговых точек оперативный штаб городского округа "город Кизилюрт" принял решение создать народные дружины из числа сотрудников администрации города, преподавательско-тренерского состава муниципальных школ и волонтеров. Основанием стал закон региона "О народных дружинах в Республике Дагестан", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб провел соответствующий инструктаж с волонтерами и обеспечил специальной формой.

Уже проведены несколько рейдов по городу, в результате чего закрыты многие торговые объекты, которые, в нарушение требований управления Роспотребнадзора по республике, продолжали торговать. "Все руководители магазинов были предупреждены о необходимости соблюдения масочного и перчаточного режима на торговых объектах, в случае повторного выявления нарушений Роспотребнадзор по региону будет обращаться в суды с административными исками о приостановлении деятельности торговых точек на 90 суток. Сотрудники полиции составили более 15 административных протоколов на нарушителей масочного режима и несколько десятков людей доставлены в отдел полиции", - сообщили в администрации.

Глава городского округа Малик Патахов призывает жителей Кизилюрта и Кизилюртовского района оставаться дома и не нарушать объявленный режим самоизоляции, говорится на сайте.

О праздничных днях

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев поручил 25 и 26 мая объявить выходными нерабочими днями в регионе в связи с празднованием Ураза байрам, соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Артем Здунов.

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев призвал мусульман республики отпраздновать Ураза байрам, не выходя из дома. Муфтий призвал снимать на видео поздравления, добрые пожелания и отправлять друг другу. Он напомнил, что в этом году верующие провожают месяц Рамадан без совместных ифтаров и коллективных намазов в мечетях.

Праздник Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-фитр) отмечается в первый день месяца, следующего за Рамаданом, в течение которого мусульмане соблюдают пост от рассвета и до заката. Во время Ураза-байрама проходят коллективные праздничные намазы, среди верующих принято посещать кладбища и поминать усопших, а также навещать родственников, дарить подарки и угощать соседей сладостями. В 2020 году Рамадан начался 24 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.

О ситуации в регионе

В Дагестане, по состоянию на 21 мая, зарегистрированы 3 746 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 103 человека за сутки), 2 489 человек выздоровели. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.