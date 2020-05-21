В Северной Осетии оцифруют собранный за 100 лет научный архив исследовательского института

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 мая. /ТАСС/. Владикавказский научный центр РАН приобрел сканер стоимостью почти 1,5 млн рублей для оцифровки одного из крупнейших на Северном Кавказе научного архива Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований (СОИГСИ) им. В. И. Абаева, собранного за 100 лет. Об этом рассказали в ТАСС в пресс-службе научного центра.

"Владикавказский научный центр РАН в рамках утвержденной Минобрнауки РФ программы развития приобрел для своего института - Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева новое научное оборудование - планетарный сканер, стоимостью 1,48 млн рублей. Этот сканер еще называют "книжный". Он нам необходим для оцифровки одного из самых больших на территории Северного Кавказа научного архива института, накопленного за 100-летний период существования", - сказал собеседник агентства.

В центре рассказали, что планетарный сканер применяется при оцифровке оригиналов ветхих, исторических документов, требующих деликатного обращения, а также для сканирования больших изображений, в том числе книг, газет, журналов, карт и брошюрованных документов. Там же уточнили, что устройство позволяет сканировать издание одним раскрытием затвора, что, как отмечается, ускоряет процесс. Кроме того, изображение сразу можно посмотреть на экране соединенного с ним компьютера.

"Для нас это очень важно приобретение сканера, - цитирует пресс-служба директора СОИГСИ Залину Канукову. - В институте имеется большой научный архив, оцифрованный только на 40%, а также рукописные фонды, фонд редкой книги, оцифрованные на 70%. А еще своего часа ждут газеты и журналы. Все издания представляют интерес не только для научных сотрудников, но и для широкой общественности".

Сканер приобретен в рамках адресной программы Министерства науки и высшего образования РФ "Развитие Владикавказского научного центра РАН", которая реализуется с 2017 года. Как отмечается, в рамках данной программы ремонтируется здание в селе Михайловское, в котором размещен Северо-Кавказский институт горного и предгорного сельского хозяйства. Кроме того, Научный центр приобретает современное научное оборудование, в частности, идет доукомплектование ПЦР-лаборатории в одном из институтов, открытие которой запланировано на осень 2020 года.