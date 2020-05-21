Студотряды СКФО готовятся летом работать в своих регионах и помогают в борьбе с пандемией

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пандемия коронавируса заставила пересмотреть планы Всероссийских студенческих отрядов - на Северном Кавказе большинство из них этим летом не смогут выехать на работу в другие регионы, если не будут сняты ограничения, введенные из-за опасности распространения инфекции, рассказали ТАСС представители вузов и региональных штабов студенческих отрядов СКФО. Однако студотряды все же продолжают готовиться к летнему трудовому семестру - многие рассчитывают найти себе применение в своих регионах, а некоторые готовятся отправиться на всероссийские стройки с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Еще часть бойцов студотрядов в условиях пандемии переключилась на волонтерскую деятельность - молодые люди помогают с доставкой продуктов нуждающимся и работают в больницах.

На стройки в Заполярье

В Северной Осетии бойцы строительного отряда, сформированного из студентов Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ), ежегодно работают на стройках города Норильска, в этом году группа из 150 человек должна была отправиться в Заполярье в середине мая, однако из-за опасности коронавирусной инфекции планы пришлось скорректировать, рассказал ТАСС руководитель регионального штаба студенческих отрядов Зураб Майрансаев.

"В настоящее время у нас идет формирование российского студенческого отряда Норильск-2020 <...>. Планировалось, что они уже в середине мая отправятся в Норильск, где две недели будут находиться на карантине, и после этого уже приступят к работе <…> Договоренность с ООО "Норильскникельремонт" есть, но пока не до конца проработан механизм, один из вопросов - условия безопасной доставки ребят из Владикавказа в Норильск. Но надеемся, что в ближайшее время мы решим все вопросы и трудовой семестр состоится", - сказал Майрансаев.

По его словам, строительные отряды Северной Осетии работают не только в Заполярье, но и на стройках в республике.

"Из центрального штаба ("Российских студенческих отрядов" - прим. ТАСС) разослали письмо о предоставлении рабочих мест не на всероссийских стройках, а на строящихся объектах непосредственно в регионах. Мы планируем, что ребята будут работать на стройках в республике в июле и августе, прогнозируем на июль примерно 40 рабочих мест, на август - 20-30", - пояснил командир отряда.

Он добавил, что к работе в летних детских лагерях готовятся также педагогические отряды. "Но пока не ясно, откроются ли хотя бы наши местные лагеря, не говоря о всероссийских", - добавил собеседник агентства.

Подготовка в режиме онлайн

На Ставрополье, по словам заместителя руководителя регионального отделения "Российских студенческих отрядов", комиссара регионального штаба Николая Байзентинова, подготовку к летнему трудовому семестру тоже продолжают, несмотря на ограничения, при этом обучение командиров и бойцов отрядов проходит в онлайн-режиме.

"Сейчас у нас идет подготовительный период, обучение, подготовка, формирование отрядов, поиск мест работы. Окружная школа командного состава идет онлайн <…>, идет "Школа вожатых" - также в форме различных онлайн-курсов. Не совсем все понятно в связи с ситуацией по коронавирусу, особенно в июне, но мы наши планы не сворачиваем", - сказал Байзентинов.

По его словам, в прошлом году в крае было сформировано 266 отрядов, в этом году ожидается не меньше. "Наши ребята привлекаются в Ставропольский край и Краснодарский край, решаем вопрос по выезду наших строительных отрядов - может быть, поедут в районы Сибири на стройки. По детским лагерям пока еще не известно, но пока еще все в силе, смены ведь начинаются во второй половине июня <…>. Мы не только летом работаем, есть еще и сентябрь-октябрь, а вожатые вообще работают круглый год - есть лагерь "Сосновый бор" в Кисловодске, он круглогодичный", - рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что самоизоляция и необходимость учиться в режиме онлайн не создала больших сложностей для бойцов студотрядов. "Студенты у нас народ прогрессивный, наоборот, освоили новые онлайн-площадки. Мне кажется, это даже хорошо - многие начали дистанционно проходить дополнительные курсы", - пояснил комиссар ставропольского отряда.

В онлайн-формате проводит "Северо-Кавказскую школу вожатского мастерства" и дагестанское региональное отделение "Российских студенческих отрядов" - в этом году в республике выиграли президентский грант на подготовку 200 вожатых из всех регионов СКФО. Как рассказал ТАСС руководитель проекта Магомедтагир Госенов, обучение на интернет-платформе Zoom пройдут около 500 человек. "По итоговым тестам будут отобраны 200 лучших студентов - они получат приглашения в выездную школу, которая будет организована на базе одного из летних лагерей в конце июня", - сказал Госенов, уточнив, что в зависимости от ситуации очный этап проекта может быть перенесен на более поздний срок.

При этом, по его словам, от многих планов на лето все же пришлось отказаться. "Всего около 300 человек планировали трудоустроить, были договоренности с работодателями. Мы впервые готовили отряд проводников, у строительных отрядов были планы ехать на стройку в Кузбассе <...>. Но сейчас многие направления закрываются, отменяются квоты, которые нам давали, потому что риски остаются", - пояснил руководитель регионального отделения.

Надежда на местных работодателей

Во многих регионах ведутся переговоры с местными предприятиями о привлечении студенческих отрядов к работе в летние месяцы. "Сейчас договариваемся с подрядными организациями, которые занимаются уборкой городов, чтобы они привлекали к работе студенческие отряды. Но пока это в стадии переговоров", - пояснил Госенов.

В Кабардино-Балкарии также рассчитывают трудоустроить в республике хотя бы часть бойцов студотрядов - так, педагогические отряды могут быть привлечены к работе с детьми в санаториях, если они откроются этим летом, сельхозотряды планировалось отправить на уборку яблок.

"Но пока все под большим вопросом… Если будут соблюдены все нормы и требования, если будет снят режим ограничений, то мы будем очень аккуратно, под ответственность работодателей, отправлять ребят на работу <...>. Конечно, нам интересно, чтобы ребята работали - это и престиж вуза, и помощь самим студентам. Но сейчас важнее здоровье и безопасность", - сказал ТАСС начальник отдела довузовской подготовки, профориентации и трудоустройства выпускников Кабардино-Балкарского аграрного университета Керихан Бербеков.

В Карачаево-Черкесии из-за пандемии коронавируса от трудовых планов студентов на лето и вовсе решили отказаться, сказал ТАСС председатель Совета обучающихся Северо-Кавказской государственной академии Расул Байрамуков. "В академии деятельность всех студотрядов <…> прекратилась в период пандемии, и на лето все планы аннулированы, никакой деятельности отрядов не планируется <…>. Максимум, какие-либо волонтерские организации, которые не относятся к образовательным учреждениям, будут функционировать, но не более", - рассказал Байрамуков.

Помощь во время пандемии

Многие бойцы студотрядов во время пандемии активно включились в работу волонтерского движения, помогая нуждающимся и медработникам, ведущим борьбу с коронавирусом. Так, в Чеченской Республике бойцы студенческого отряда Грозненского государственного нефтяного университета (ГГНТУ) подготовили вузовское общежитие для размещения бригады медицинского персонала Республиканской клинической больницы.

"В комнаты <...> со всеми необходимыми условиями для длительного проживания заехала бригада врачей, которая на протяжении двух недель активно оказывала медицинскую помощь всем нуждающимся", - пояснили в пресс-службе университета, добавив, что студенты ГГНТУ также помогают доставлять адресатам помощь от регионального общественного фонда им. Ахмат-хаджи Кадырова - ежедневно десятки многодетных и малоимущих семей, а также люди с ограниченными возможностями здоровья получают наборы необходимых продуктов питания.

Во многих регионах СКФО студенческие отряды активно принимают участие в акции #МыВместе, а также помогают врачам в больницах, принимающих больных с коронавирусной инфекцией. Так, в Северной Осетии десятки волонтеров-медиков - студенты республиканской медицинской академии и медицинского колледжа - работают в республиканской клинике в качестве среднего медицинского персонала и врачей-стажеров.

Ежедневно выходят на дежурства в клиниках региона и студенты медицинского факультета Ингушского государственного университета (ИнгГУ). "Наши волонтеры помогают в перевязочных и процедурных кабинетах, транспортировке анализов, выезжают с бригадами скорой помощи. Мы не намерены останавливаться, работать будем до самого завершения пандемии", - сказал ТАСС руководитель регионального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", студент 6 курса медицинского факультета ИнгГУ, участник студотряда Магомед Костоев.

Он также добавил, что еще часть студентов заняты на приеме заявок от пожилых людей на лекарства, продукты и товары первой необходимости, а также занимается доставкой необходимой помощи.