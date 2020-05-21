Во Владикавказе благоустроят набережную Терека за 35 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 мая. /ТАСС/. Благоустройство набережной Терека в районе улицы Коцоева во Владикавказе обойдется в 35 млн рублей, работы будут вестись по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" во Владикавказе благоустраивают 16 общественных территорий. Одна из них - набережная Терека в районе улицы Кацоева. Бюджет работ составляет 35 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

На набережной уже провели работы по демонтажу старого асфальтового и плиточного покрытия, в том числе на лестнице, ведущей к набережной. Взамен будет выложено 18 тыс. кв. м нового покрытия из брусчатки и асфальта. Планируется также установка 140 лавочек и 70 урн.

Будет проведена реконструкция лестницы, уложено 280 квадратных метров базальтовой плитки. Завершить работы планируют к осени.

"Федеральный проект благоустройства городской среды в этом году позволяет нам провести работы на рекордном количестве объектов в республике: в плане 39 общественных территорий и 128 дворовых. Участие в проекте принимают все районы Северной Осетии", - цитирует пресс-служба министра ЖКХ, топлива и энергетики республики Майрана Тамаева.