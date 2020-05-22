Влияние аномально теплой погоды на Арктику изучат российские ученые

ТОМСК, 22 мая. /ТАСС/. Ученые лаборатории Томского государственного университета (ТГУ) "БиоГеоКлим" летом 2020 года отправятся в экспедицию в арктическую зону РФ, чтобы изучить ущерб, нанесенный вечной мерзлоте макрорегиона аномально теплой погодой, наблюдаемой в РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Ранее на территории ряда регионов РФ отмечалась неестественно высокая температура. Прошла очень теплая зима, весна наступила на месяц раньше, а в апреле-мае наблюдаются аномально высокие температуры. По данным ученых ТГУ, за четыре месяца 2020 года температура только в регионах Сибири была в среднем выше на 5-10 градусов, чем за последние 10 лет.

"Ученые лаборатории "БиоГеоКлим" предполагают, что 2020 год с его аномальными температурами станет серьезным ударом для вечной мерзлоты. В ходе нового полевого сезона и экспедиции в арктическую зону РФ исследователи ТГУ проверят свою гипотезу", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории "БиоГеоКлим" Сергей Лойко, экспедиция запланирована на начало августа на территорию юга ЯНАО. "У нас была теплая снежная зима, весна началась на месяц раньше. В ходе экспедиции составим модель того, что может быть, если это будет постоянно происходить. Сейчас поедем на месяц, посмотрим увидим ли мы какие-то почвенные сигналы, насколько мерзлота может уйти на время", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы вуза, изменения в климате и процессы таяния вечной мерзлоты были замечены учеными еще в 2019 году - в Арктике стали появляться "зеленые оазисы", появились дождевые черви и другие нетипичные для местного климата виды живых существ. Экспедиция и полученные в ней данные необходимы, так как климат Арктики существенно влияет на социальную и экономическую жизнь местного населения. К примеру, позеленение Арктики приводит к сокращению лишайников и ягеля, который является основной пищей для оленей, а значит - к необходимости завозить корма. Таяние вечной мерзлоты также приводит к подвижкам грунта, что может вызвать разрушение инфраструктуры - дорог, трубопроводов, зданий и т. д.

"Изменения в Арктической зоне РФ, в том числе и позеленение, явление дискретное, ему подвержено около 10-20% территории. В целом процессы, которые происходят в Арктике, носят естественный характер, но потепление климата с 80-х годов их сильно ускорило. Все это усиливается и антропогенным фактором, люди способствуют изменениям окружающей среды, к примеру, мы обнаружили зеленые оазисы в тех местах, где строители ранее брали песок для новых объектов. Нарушенная вечная мерзлота начала таять и отдавать почве элементы минерального питания, которые были в глубоких слоях. В результате там появилась растительность не характерная для тундры, маки, ромашки", - приводятся в сообщении ТГУ слова Лойко.

О лаборатории

Лаборатории "БиоГеоКлим" ТГУ создана в рамках мегагранта при поддержке правительства РФ. Миссия лаборатории - изучение климатических изменений на территориях арктических и субарктических регионов России и их влияния на функционирование природных экосистем, биогеохимические процессы и социально-экономические аспекты деятельности человека. Руководителем лаборатории является ученый ТГУ и обсерватории Миди-Пиринейз (Тулуза, Франция) Олег Покровский.