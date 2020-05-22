В Крыму с 1 июля подорожает электроэнергия

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая. /ТАСС/. Тарифы на электроэнергию в Республике Крым с 1 июля вырастут для городского населения на 8%, для сельского - на 9%, сообщила в пятницу пресс-служба госпредприятия "Крымэнерго".

"С 1 июля 2020 года вступают в действие новые тарифы на электрическую энергию. Постепенное повышение стоимости электрической энергии вызвано необходимостью постепенного приведения тарифов на коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня. Для городских жителей Республики Крым электроэнергия подорожает на 8%. Для жителей в сельской местности Республики Крым тариф на электроэнергию увеличится на 9%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для горожан стоимость одного киловатт-часа при потреблении до 150 киловатт в месяц составит 3,31 рубля, от 150 до 800 - 4,15 рубля, при потреблении свыше 800 киловатт в час - 5,03 рубля. Для жителей села при потреблении до 150 киловатт в месяц тариф составит 3,12 рубля, от 150 до 800 - 3,84, при потреблении свыше 800 киловатт в месяц - 5,03 рубля.

В пресс-службе предприятия ТАСС сообщили, что тарифы были установлены приказом Госкомитета республики по ценам и тарифам. Последнее повышение тарифов на электроэнергию в регионе происходило 1 июля 2019 года.